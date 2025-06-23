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Akansoy: İİT, Tatar’ın Ayrılıkçı Tezlerine Atıf Yapmadı

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Akansoy, İstanbul’da gerçekleşen İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Dışişleri Bakanları Konseyi’nin 51. Oturumu sonrasında yayımlanan İstanbul Bildirgesi’ne ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
Akansoy: İİT, Tatar’ın Ayrılıkçı Tezlerine Atıf Yapmadı

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Milletvekili  Asım Akansoy, İstanbul’da gerçekleşen İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Dışişleri Bakanları Konseyi’nin 51. Oturumu sonrasında yayımlanan İstanbul Bildirgesi’ne ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Akansoy, bildirgede Kıbrıs’a dair bir paragrafın yer aldığını belirterek, İİT’nin Kıbrıslı Türklerin doğal haklarına kavuşma yönündeki özlemlerine destek verdiğini ve çözüm konusunda müzakere sürecini öne çıkardığını vurguladı.

Bildirgede yer alan Kıbrıs paragrafında şu ifadeler yer aldı:

“Kıbrıslı Türk Müslümanların doğal haklarına kavuşma yönündeki özlemlerini destekliyor, Kıbrıs sorununda müzakere yoluyla, karşılıklı kabul edilebilir, adil, kalıcı ve sürdürülebilir bir çözüme ulaşılması gerektiğini vurguluyor, kendilerine uygulanan haksız izolasyonun son bulması için Kıbrıslı Türk Müslümanlarla iletişimin güçlendirilmesinin önemini vurguluyoruz.”

Akansoy, bildirgede Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın “ayrılıkçı ve çözümsüzlüğü esas alan tezlerine” herhangi bir atıf yapılmadığını, aksine İİT’nin müzakere sürecini ön plana çıkardığını kaydetti. “Yani İİT, nihayetinde ‘çözümsüzlük çözümdür’ dememektedir” ifadelerini kullandı.

İzolasyonlara da yer verilen bildirgede, doğrudan ekonomik ilişkilere veya somut adımlara değil, “iletişimin güçlendirilmesi” gibi daha soyut bir yaklaşımın benimsendiğini belirten Akansoy, bu çağrının etkili ve sonuç alıcı bir öneri olmadığını dile getirdi.

Akansoy, “İslam İşbirliği Teşkilatı’nın, yanı başımızda süren savaş ortamını da düşündüğümüzde, karşılıklı kabul edilebilir çözüm vurgusu yapmasını önemli buluyorum. Hem Kıbrıs hem de bölge açısından” dedi.

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