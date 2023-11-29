Akansoy: Nüfus konusu, çağdaş bir siyaset için temel bir konudur

2018 yılının Kasım ayında dörtlü koalisyonda bir karar üretildiğini söyleyen Akansoy, bu kararın amacının emlak stokunun tüketilmesiyle ilgili olduğunu anımsattı. Söz konusu kararın 6 aylık bir süre için geçerli olduğunu belirten Akansoy, 6 ay sonra eski durumuna geri dönüldüğünü ifade etti. “İçinde bulunulan berbat durumla CTP’nin aldığı bu kararın hiçbir ilgisi yoktur” diye konuşan Akansoy, şu anda plansızlıktan ve denetimsizlikten kaynaklanan bir krizle karşı karşıya olunduğunu vurguladı. Teknik anlamda varılmış bir mutabakatla alınmış kararı, bugün içinde bulunulan durumla karşılaştırmanın komik olduğuna işaret eden Akansoy, arada hiçbir ilintinin olmadığını kaydetti. Akansoy, “Bu ülkede kayıt dışı ekonomi var ve kontrol altına alınmalıdır” dedi. İnsanlar ekonomik zorluklardan dolayı ellerindeki arazileri “çatır çatır” sattığına dikkat çeken Akansoy, gidişatın oldukça kötü olduğunu dile getirdi. “Bir an önce gerekli iradeyi göstermek yerine, CTP’nin 6 aylık uygulamasını göstermek aymazlıktır. Böyle bir akıl tutulması olabilir mi?” diye soran Akansoy, Ünal Üstel’in bugün yaptığı açıklamaya yönelik eleştirilerde bulundu.

“Dünyada KKTC denildiğinde kara paradan bahsediliyor”

Asım Akansoy, “CTP’yi Rum lobisine hizmet etmekle suçlamak, aymazlıkır” ifadelerini kullandı. “Kıbrıs Türk toplumunu bölerek, çatışma yaratarak birbirimize düşürmeyi hedefliyorlar” diye konuşan Akansoy, Kıbrıs Türk halkının gerçekleri çok net bir şekilde görebildiğini vurguladı. Akansoy, “Siz bu ülkenin arazilerini Rus mafyasına, İsrail mafyasına sattırdınız mı sattırmadınız mı? Bunu yaparken aracı kullanılmasına göz yumdunuz mu yummadınız mı?” diye sordu. CTP olarak yabancı sermayeye karşı olmadıklarının altını çizen Akansoy, “Biz yabancı sermayeye karşı değiliz. Bu ülkeye yabancı sermaye gelecek ve devletin uygun gördüğü alanlara yatırım yapacak. Ama burada kayıt dışılık üzerinden hareket edilmesi, sizi dünyaya rezil eden bir konudur. Dünyada KKTC denildiğinde kara paradan bahsediliyor. Kara para üzerinden hareketlenen bu gelişmeler sosyal alanlara da etki etmektedir” ifadelerini kullandı.