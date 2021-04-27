Akansoy:Bugün, Kıbrıslı Türklerin siyasi temsiliyeti gasbedilmiştir...

CTP Milletvekili Asım Akansoy Bahçeli'nin maçıklamalarına tepki gösterdi:
Sayın Akıncı’ya yönelik sarfedilen sözler faşist bir zihniyetin ürünü olup asla kabul edilebilir değildir.
Görüşlerine katılmasalar da Kıbrıslı Türklerin Cumhurbaşkanlığını yapmış bir kişiye saygı duymak zorundadırlar.
Sarfedilenler, ne Kıbrıslı Türklerin varlık ve barış mücadelesini engelleyecek, ne de Sn.Tatar’ın seçiminde yapılan büyük müdahaleyi unutturacaktır.
Bugün, Kıbrıslı Türklerin siyasi temsiliyeti gasbedilmiştir.
Kıbrıslı Türk siyasetine hiçbir müdahalenizi kabul etmiyor, reddediyoruz.
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