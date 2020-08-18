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Akar: Mısır ile Yunanistan arasındaki anlaşmanın hiçbir hükmü yok

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Akar: Mısır ile Yunanistan arasındaki anlaşmanın hiçbir hükmü yok
Akar: Mısır ile Yunanistan arasındaki anlaşmanın hiçbir hükmü yok

Libya ziyareti sırasında Doğu Akdeniz’deki gelişmeleri değerlendiren TC Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, “Biz burada Birleşmiş Milletler (BM) tarafından tanınmış olan Ulusal Mutabakat Hükümeti’nin daveti üzerine buradayız. Onlarla beraberiz. Onları destekliyoruz. Hepinizin bildiği gibi bizim 500 yıllık bir tarihi geçmişimiz var. Dolayısıyla biz burada, Libyalı kardeşlerimizle beraberiz. Libya’nın güvenliği için, Libya halkının refahı için elimizden gelen gayreti sürdüreceğiz” dedi.

Akar, “Doğu Akdeniz’de de uluslararası hukuka uygun şekilde hem kendi hem de Kıbrıslı kardeşlerimizin hak, hukuk ve menfaatlerini kollamak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Oradaki yaptığımız çalışmalar son derece açık son derece şeffaf. Dolayısıyla biz komşularımızın hakkına hukukuna saygı gösteriyoruz. İyi komşuluk ilişkilerinden yana olduğumuzu her seferinde ifade ediyoruz. Bu şekilde yaptığımız çalışmaların önümüzdeki dönemde sonuçlanması için gayretlerimizi sürdüreceğiz. Bu Mısır ile Yunanistan arasındaki yapılan anlaşmanın hiçbir hükmü yok. Bu sadece hükümsüz olmakla kalmıyor. Aynı zamanda hem Mısır halkının hem de bizzat Yunanlı politikacıların bazılarının farkına vardığı gibi Yunan halkının aleyhine olan bir çalışma. Biz herkesi aklı selime davet ediyoruz. herhangi bir oldu bittiyle, herhangi bir şekilde bir takım olayları çarpıtarak bir yerlere varılamayacağını da herkesin görmesini bekliyoruz. Bizim oradaki çalışmalarımız da istikrarlı bir şekilde devam ediyor” ifadelerini kullandı.

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