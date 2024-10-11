Akaryakıt tankeri ile araç çarpıştı: 2 yaralı

Girne-Tatlısu ana yolunun Alagadi 2 mevkiinde bugün saat 10.30 sıralarında meydana gelen trafik kazasında iki sürücü yaralandı.

Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre, Mustafa BATIBENİZ (E-38) yönetimindeki LK 343 plakalı akaryakıt tankeri ile Girne istikametine doğru seyrettiği sırada, dikkatsizliği sonucu mümkün mertebe yolun solunu tutmayıp sağ şeride geçmesi sonucu, o esnada karşı istikametten gelmekte olan Irıs A. ELISABETH (K-57) yönetimindeki UH 795 plakalı aracın sağ ön ve yan kısmına çarptı.

Çarpmanın etkisiyle LK 343 plakalı araç kontrolsüzce savrularak, bir takla atıp yol içerisinde tavanı üzerinde durdu.

Kaza sonucu yaralanan her iki araç sürücüsü ve LK 343 plakalı araçtaki yolcu Berkay ERKANAT (E-40) kaldırıldıkları Girne Dr. Akçiçek Hastanesi’ndeki tedavileri halen sürüyor.

Soruşturma devam ediyor.