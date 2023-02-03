  • BIST 4.772,87
  • Altın 1159.121
  • Dolar 18.8227
  • Euro 20.5087
  • Lefkoşa 5 °C
  • Mağusa 8 °C
  • Girne 11 °C
  • Güzelyurt 5 °C
  • İskele 8 °C
  • İstanbul 4 °C
  • Ankara -5 °C
SON DAKİKADünya Sağlık Örgütü’nden Covid-19 uyarısı

Akaryakıta indirim geldi

» »
Akaryakıt fiyatlarında indirime gidildi. 95 ve 98 oktan benzinde 39 kuruş, eurodieselde 1,44 kuruş ve gazyağında ise 1,19 kuruş indirim yapıldı.
Akaryakıta indirim geldi

2023 Mal ve Hizmetler (Düzenleme ve Denetim) (Kurşunsuz Benzin (95 ve 98 Oktan), Motorin (Mazot), Gazyağı ve Euro Diesel) Azami Satış Fiyatları Emirnamesi’yle yeniden düzenlenen akaryakıt fiyatları dünkü Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, 95 oktan benzin 20,61 TL; 98 oktan benzin 20,92 TL; eurodiesel 21,27 TL; gazyağı 22,09 TL’den satılacak.

27 Ocak’tan beri 95 oktan benzin 21 TL; 98 oktan benzin 21,31 TL; eurodiesel 22,71 TL; gazyağı 23,28 TL’den satılmaktaydı.

Etiketler: , , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • CTP, CHP heyetini kabul etti02 Şubat 2023 Perşembe 18:32
  • Sağlık Bakanlığı’ndan açıklama02 Şubat 2023 Perşembe 18:30
  • “Katma Değer Vergisi (Değişiklik) Yasa Tasarısı” oybirliğiyle onaylayarak Genel Kurula gönderildi02 Şubat 2023 Perşembe 18:16
  • Cumhurbaşkanı Tatar, milli atlet Taygun Derviş ve antrenörü Celal Keleş’i kabul etti02 Şubat 2023 Perşembe 17:52
  • Kaplumbağalar için Kuzey Kıbrıs Turkcell desteği…02 Şubat 2023 Perşembe 17:46
  • İdari, Kamu ve Sağlık İşleri Komitesi heyeti onuruna yemek verildi02 Şubat 2023 Perşembe 17:31
  • Son İki Haftada 217 Vaka!02 Şubat 2023 Perşembe 17:12
  • Kuzey Kıbrıs dönüşü İstanbul'da gözaltına alınan modacı Barbaros Şansal serbest bırakıldı02 Şubat 2023 Perşembe 17:09
  • Bağımsızlık Yolu, Girne’de “Bir Dayanışma Ekonomisi: Kooperatifçilik” Konulu Panel Düzenledi02 Şubat 2023 Perşembe 16:45
  • "İyiliğe Aşı, İyilik Aş'ı Oğuz Veli Ortaokulunda..."02 Şubat 2023 Perşembe 16:21
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti