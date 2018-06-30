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Akdeniz'de 30 yıl sonra ilk kez görüldü

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Akdeniz'de İspanya açıklarında 30 yıldır ilk kez büyük beyaz köpek balığı görüldü.
Akdeniz'de 30 yıl sonra ilk kez görüldü

İspanyol deniz koruma örgütü Alnitak-Conservation in Action, Facebook sayfasında perşembe günü Mayorka'nın güneyinde Cabrera'nın Balearic Adası yakınlarında fark edilen büyük beyaz köpek balığının fotoğrafını paylaştı. 

Gruptan yapılan açıklamada, hayvanın 5 metre uzunluğunda olduğu belirtildi. 

İspanya kara sularında yaklaşık 30 yıldır büyük beyaz köpek balığının görülmediğine işaret edildi. 

İspanya Ekolojik Dönüşüm Bakanlığı ise konuyla ilgili açıklama yapmadı.

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