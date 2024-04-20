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AKEL’den Kosova meselesi hakkında açıklama: Rum Yönetimi için tehlikelere gebe

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Kukumas, Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi’nin, Kosova’nın Avrupa Konseyi’ne katılımıyla ilgili öneriyi onaylamasıyla ilgili yaptığı açıklamada, Rum Yönetimi için tehlikelere gebe olumsuz bir gelişme niteliğinde olduğunu söyledi.
AKEL’den Kosova meselesi hakkında açıklama: Rum Yönetimi için tehlikelere gebe

AKEL Basın Sözcüsü Yorgos Kukumas, Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi’nin (AKPM), Kosova’nın Avrupa Konseyi’ne katılımıyla ilgili öneriyi onaylaması hakkında açıklamalarda bulundu.

Haravgi gazetesine göre, AKEL Basın Sözcüsü Yorgos Kukumas, Kosova’nın Avrupa Konseyi’ne katılımının, Rum Yönetimi için tehlikelere gebe olumsuz bir gelişme niteliğinde olduğunu söyledi.

Bu kararı emsal olarak da nitelendiren Kukumas, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis ve DİSİ Başkanı Annita Dimitriu’nun Avrupa Halk Partisi’ne “meşhur katılımının” ve Yeni Demokrasi ile ilişkilerinin pratikteki karşılığının soru işaretlerine neden olduğunu yazdı.

Kukumas, AKPM’nin ilgili raportörünün Yeni Demokrasi ve Avrupa Halk Partisi üyesi olduğuna dikkati çekerken Hristodulidis ve Dimitriu’nun Güney Kıbrıs için olumsuz olan böylesi bir gelişmeyi önleyemediğini de belirtti.

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