Akıncı bugün ülkeye dönüyor

Cumhurbaşkanlığı’ndan elde edilen bilgiye göre,Akıncı dün gece TANAP açılışına katılanların onuruna verilen yemeğe de katıldı. Akıncı yemekte Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sırbistan Devlet Başkanı Aleksandar Vucic ve Ukrayna Devlet Başkanı Petro Poreşenko ile bir araya geldi.

Yemekte sahne alan müzisyenlerin seslendirdiği şarkılar arasında Kıbrıs halk şarkılarından Dillirga da yer aldı.

Cumhurbaşkanlığı Müsteşarı Gürdal Hüdaoğlu’nun eşlik ettiği Akıncı, dün gittiği Eskişehir’de TANAP’ın açılışında bir de konuşma yapmıştı.