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Akıncı: “Ülkede güzel şeyler de oluyor”

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Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, eşi Meral Akıncı ile birlikte KKTC Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası'nın sahnelediği, Gaetano Donizetti’nin 2 perdelik Aşk İksiri (L’ELISIR D’AMORE) operasını dinledi.
Akıncı: “Ülkede güzel şeyler de oluyor”

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, eşi Meral Akıncı ile birlikte KKTC Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası'nın sahnelediği, Gaetano Donizetti’nin 2 perdelik Aşk İksiri (L’ELISIR D’AMORE) operasını dinledi. YDÜ Atatürk Kültür ve Kongre Merkezi’nde saat 20:00’de sahnelenen operada, Şef Ali Hoca, Rejisör Figen Ayhan Karakelle, Soprano Sermin Dikmen Töre, Tenor Barış Yanç, Bariton Arda Aktar ve Tuğrul Enver Töre ve Mezzo Soprano Hatice Zeliha Kökçek yer aldı.

 

“ÜLKEDE GÜZEL ŞEYLER DE OLUYOR”

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, opera sonrası yaptığı konuşmada, ülkede zor günlerden geçilmesine rağmen her şeyin kötüye gitmediğini, ülkede güzel şeyler de olduğunu kaydetti. Cumhurbaşkanı, KKTC Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası ve konuk sanatçılar tarafından sahnelenen, Gaetano Donizetti’nin 2 perdelik Aşk İksiri’nin, ülkede yaşanan güzelliklere örnek olduğunu belirtti. Belediye başkanlığı görevinde bulunduğu yıllardan beri kültür-sanata önem verdiğini ifade eden Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, 3. yılına giren KKTC Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası’nın opera sahnelemesinin gurur verici olduğunu söyledi. Konuşmasında, Atatürk’ün "Efendiler… Hepiniz milletvekili olabilirsiniz, bakan olabilirsiniz; hatta cumhurbaşkanı olabilirsiniz; fakat, sanatçı olamazsınız” sözüne atıfta bulunan Cumhurbaşkanı Akıncı, Atatürk’ün bu sözünün ifade ettiği anlamı ve değerin bilinmesi ve sanatçılara sahip çıkılması temennisinde bulundu. Cumhurbaşkanı, operayı sahneleyen sanatçılarla izlemeye gelen sanatseverlere teşekkür etti.

Aşk İksiri, 11 Ocak Cuma akşamı ise saat 20:00’de Gazimağusa Rauf Raif Denktaş Kültür ve Kongre Sarayı’nda sahnelenecek.

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