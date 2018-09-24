Akıncı yarın New York’a gidiyor

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres’le görüşmek üzere yarın New York’a gidiyor.
Akıncı-Guterres görüşmesi 29 Eylül Cumartesi günü öğleden sonra yapılacak.
Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, New York’a gitmek üzere yarın sabah 08.40’ta Ercan Havalimanı’ndan ayrılacak.Akıncı, New York’a hareketi öncesinde Ercan Havalimanı’nda basın toplantısı düzenleyecek.
Cumhurbaşkanı Akıncı’nın, New York’ta bulunacağı süre içinde bazı üst düzey ikili temaslar yapması da bekleniyor.
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