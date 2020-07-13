Akıncılar ile Limya arasında sınır kapısı açılması için 26 Temmuz’da eylem yapılacak

Akıncılar ile Güney Kıbrıs’taki Limya arasında sınır kapısı açılması hedefiyle Akıncılar’da kurulan komite, ilk toplantısını yaptı. Akıncılar Belediyesi’nde dün akşam yapılan toplantıda, kapı açılması talebini kamuoyunun gündemine taşımak için eylem kararı alındı. Eylem, 26 Temmuz Pazar günü Akıncılar’da (Lurucina) yapılacak.

Bu arada Lurucina kapı komitesi adını “Akıncılar-Lurucina Kapı İnisiyatifi” olarak değiştirdi.

İnisiyatiften yapılan açıklamaya göre, Güney Kıbrıs’a resmi geçiş kapısı açılmasını isteyen Akıncılar (Lurucina) köylülerinin oluşturduğu komite ilk toplantısını dün akşam saat 18.00’de gerçekleştirdi. Yaklaşık 3 saat süren toplantıda, Lurucina-Limya arasında geçiş kapısı açılması çalışmalarının organize bir şekilde sürdürülmesi için kurulan 30 kişilik komitenin Akıncılar-Lurucina Kapı İnisiyatifi olarak isimlendirilmesi kararlaştırıldı.

Akıncılar-Lurucina Kapı İnisiyatifi, Akıncılar’da Kuzey ile Güney arasında geçiş kapısı açılmasını sağlama çalışmalarını daha koordineli yürütme hedefiyle görev bölümü yaparak 6 komisyon oluşturdu. İnisiyatifin, basınla ilişkilerini sürdürmek üzere Basın Komitesi; kapı açılması hedefinde yapılacak eylem ve gösterileri organize etmek üzere Eylem Komitesi; mücadelede kullanılacak görsel ve sloganları belirlemek üzere Grafikler ve Slogan Komitesi; yine aynı hedef doğrultusunda lobi çalışmaları yürütmek üzere Lobi Komitesi kuruldu. Akıncılar-Lurucina Kapı İnisiyatifi, iç disiplinini sağlamak ve kamuoyuna paralel mesajlar verilmesi hedefiyle Disiplin Komitesi de kurarken, 5 üyesini de İnisiyatif Sözcüsü olarak görevlendirdi.

Akıncılar-Lurucina Kapı İnisiyatifi, Lurucina-Limya kapısının açılması hedefini ileriye taşımak için ilk eylemini 26 Temmuz Pazar günü yapma kararı da üretti. “KAPI! HEMEN ŞİMDİ!” sloganıyla düzenlenecek eylem çerçevesinde köy meydanından kapı açılması talep edilen noktaya yürüyüş gerçekleştirilecek.

EYLEM PROGRAMI

Saat 17.30’da köy meydanında toplanacak eylemciler, 18.00’de Limbya’ya kapı açılması istenen yere yürüyüşe geçecek ve 18.30’da kapı açılması talep edilen yerde basın açıklaması yapılacak.

Akıncılar-Lurucina Kapı İnisiyatifi’nden verilen bilgiye göre basın açıklaması İnisiyatifin eş başkanları olan Akıncılar Belediye Başkanı Hasan Barbaros ve Muhtar Mustafa Eğmez tarafından yapılacak. Bu arada yürüyüş sırasında eyleme destek veren müzik grupları da korteje eşlik edecek.

Akıncılar-Lurucina Kapı İnisiyatifi eş başkanı Hasan Barbaros, Lurucinalı olup başka yerlerde ikamet eden, yaşamının bir bölümünü Lurucina’da geçiren (göçmenler) ve Lurucina’ya gönül veren herkesi 26 Temmuz’da yapılacak yürüyüşe katılarak, kapı mücadelesine destek vermeye çağırdı.

İnisiyatifin eş başkanı muhtar Mustafa Eğmez de, eylem ve yürüyüş için dileyen sivil toplum örgütü ve siyasi partilerin de destek verebileceğini belirterek, katılım için özel bir davet veya çağrı yapılmayacağını, bu haklı mücadeleye destek veren herkesi 26 Temmuz Pazar Günü saat 17.30’da Akıncılar’a beklediklerini kaydetti.