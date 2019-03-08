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Akit yazarı Dilipak: 8 Mart yürüyüşlerine katılanlar, fahişelikten yanalar

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Akit yazarı Dilipak, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü yürüyüşlerine katılanlar için skandal bir yazı kaleme aldı.
Akit yazarı Dilipak: 8 Mart yürüyüşlerine katılanlar, fahişelikten yanalar

Akit yazarı Abdurrahman Dilipak, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nde kaleme aldığı yazıda kadın yürüyüşlerine katılanlara yönelik tepki çeken ifadeler kullandı.

Dilipak, "Bizde 8 Mart 2016’da 'Feminist Gece Yürüyüşü' ile önce feminist gösteriye, ardından gay ve lezbiyenlerin, fahişelerin sokaklara çıktıkları bir gösteriye döndü. Bunların aile diye bir meseleleri yok. 'İffet'le dalga geçiyorlar, fahişelikten yanalar. Bunu özgürlük olarak görüyorlar" diye yazdı.

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