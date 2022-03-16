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AKPM, Rusya’nın Avrupa Konseyi’nden Ayrılmasını İstedi

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AKPM, Rusya’nın Avrupa Konseyi’nden Ayrılmasını İstedi
AKPM, Rusya’nın Avrupa Konseyi’nden Ayrılmasını İstedi

Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi (AKPM), Rusya’nın 25 yıldır üyesi olduğu Avrupa Konseyi’nden derhal ayrılmasını isteyen kararı onayladı.

Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi (AKPM)’de yapılan oylamada, Rusya’nın Avrupa Konseyi’nden ayrılması çağrısı yapan karar 216 “evet” oyuyla kabul edildi. 3 parlamenter ise çekimser oy kullandı.

Kararda, Rusya’nın Ukrayna’ya yönelik saldırıları nedeniyle Avrupa Konseyi üyesi kalamayacağı açıklandı.

Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesinden Rusya’ya derhal üyelikten geri çekilmesini istemesi talep edilen kararda, Rusya’nın bunu yapmaması halinde üyelikten çıkarılması gerektiği kaydedildi.

“Buna cesaret ettiğimiz için mutluyuz”

AKPM Başkanı Tiny Kox, oylamadan sonra yaptığı açıklamada, “Konseyin üyesinin ihraç edilmesini istediğimiz için çok üzgünüz ancak buna cesaret ettiğimiz için de mutluyum. Üyemiz Ukrayna’ya saldırı kabul edilemez. Savaşa son verin” dedi.

Kox, bu kararı yarın Bakanlar Komitesi’ne ileteceğini aktardı. Rusya Dışişleri Bakanlığı, 10 Mart’ta yaptığı açıklamada, Rusya’nın Avrupa Konseyi’nde bundan sonra yer almayacağını bildirmişti.

Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi, konseyin tüzüğünün 8. maddesi gereğince AKPM’den Rusya’ya yönelik alınabilecek yeni yaptırım kararlarını görüşmesini istemişti.

Rusya’nın, Ukrayna’ya yönelik askeri saldırıları nedeniyle Avrupa Konseyi’nin Bakanlar Komitesi’nde ve Parlamenterler Meclisi’nde temsil hakkı 25 Şubat’ta askıya alınmıştı.

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