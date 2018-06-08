AKP'nin miting oyunu belgelendi

Geçen Pazar günü AKP’nin Diyarbakır mitingi için kamu personeline atılan mesajlar ortaya çıktı. Yetkililer, personelin en az 5 kişiyle mitinge gelmesini istedi

AKP mitinglerine, kamu personelini baskı ve tehditlerle götürme uygulaması tüm hızıyla devam ediyor.

Pazar günü Diyarbakır’da gerçekleşen AKP mitingi için, Kayapınar Halk Eğitim Merkezi Müdürü Enver Kızıl ile Yenişehir Müftüsünün gönderdiği AKP mitingine katılım talimatı dikkat çekti.

İMAMLAR NAMAZI BIRAKIP GİDİYOR...

Milli Gazete’den Furkan Erten’in haberine göre; müftü ve imamların bulunduğu WhatsApp grubuna mesaj gönderen Yenişehir Müftüsü, “Sn. Cumhurbaşkanımız bu Pazar Diyarbakır’ımıza teşrif edecektir. Cumhurbaşkanımızı karşılamak üzere en az beş kişi ile birlikte Pazar günü 16.00’da İstasyon Meydanı’na sizi beklerim. İkindi vaktini ehil birine bırakıp gelelim” yazdı.

Kayapınar Halk Eğitim Merkezi Müdürü Enver Kızıl, tehditkâr şekilde paylaştığı “SON ÇAĞRIDIR” başlıklı mesajda, “Kayapınar Halk Eğitimi Merkezi’nde çalışan tüm usta öğreticilerin yanlarında ailesinden ya da kursiyerlerinden toplamda en az 5 kişi ile birlikte gelecektir. Ben mesajı görmedim, duymadım mazereti kesinlikle kabul edilmeyecektir. Duyanlar duymayan arkadaşına haber verecektir. Aynı yerde çalışan arkadaşların birbirinden haberdar olmamaları kesinlikle kabul edilemez” ifadelerine yer verdi. Kızıl, öte yandan, “Ofis TMO önünde saat 15.30’da toplanıp birlikte fotoğraf çektikten sonra alana doğru geçeceğiz” diyerek, fotoğrafların kanıt olarak kullanılacağını dikkatlerine sundu.