Akşam saatlerinde yer yer sağanak yağış bekleniyor

Meteoroloji Dairesi, 4-10 Şubat 2025 tarihleri arasında bölgenin alçak basınç sistemi etkisinde kalacağını açıkladı. Bugün hava parçalı bulutlu olacak, akşam saatlerinde ise yer yer sağanak yağmur bekleniyor. Sabah saatlerinde bazı bölgelerde sis görülebileceği belirtildi.
Rüzgarın güney ve batı yönlerden eseceği, hafta ortasında ise kuvvetli ve zaman zaman fırtınamsı hızda olacağı kaydedildi. Hava sıcaklığının sahillerde ve iç kesimlerde 18-21°C arasında seyredeceği tahmin ediliyor.
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