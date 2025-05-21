Alagadi'de boğulma!

Geçtiğimiz günlerde boğularak hayatını kaybeden Bayram Nurseyidev'in ölümü ile ilgili polisten açıklama yapıldı.

Nurseyidev'in ölümü ile ilgili polisten yapılan açıklama şu şekilde:

18.05.2025 tarihinde, saat 17:00 sıralarında, Alagadi-2 Mevkiinde, eşini kurtarmak maksadıyla denize giren Bayram NURSEYIDEV (E-34), denizin dalgalı olması nedeniyle boğulma tehlikesi geçirmiş ve kaldırıldığı Girne Dr. Akçiçek Hastanesi’nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirmişti.

Adı edilenin yapılan otopsisinde, ölüm sebebinin “suda boğulma asfiksi” sonucu olduğu tespit edilmiştir. Soruşturma devam etmektedir.