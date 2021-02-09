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Aleyna Tilki: Nasreddin Hoca’nın tarzı benimkine çok benziyor

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Şarkıcı Aleyna Tilki, kişisel Twitter hesabında yaptığı paylaşımda, "Nasreddin Hoca'nın tarzı benimkine çok benziyor. İnsanları güldürürken aynı zamanda düşündürüyor. Canım Nasreddin Hocam" ifadesini kullandı.
Aleyna Tilki: Nasreddin Hoca’nın tarzı benimkine çok benziyor

Şarkıcı Aleyna Tilki, kişisel Twitter hesabında yaptığı paylaşımda, "Nasreddin Hoca'nın tarzı benimkine çok benziyor. İnsanları güldürürken aynı zamanda düşündürüyor. Canım Nasreddin Hocam" ifadesini kullandı.

Şarkıcı Aleyna Tilki, kişisel Twitter hesabında "Bir şeye sahip olmadan, onu isteyip istemediğini anlayamazsın" paylaşımında bulundu. Altına bazı takipçileri, "Bu cümlenin neresinden bakarsan bak hiçbir anlamı yok" yorumunu yaptı. 

Tilki bunun ardından attığı yaptığı paylaşımda ise, "Nasreddin Hoca'nın tarzı benimkine çok benziyor. İnsanları güldürürken aynı zamanda düşündürüyor. Canım Nasreddin Hocam" diye yazdı.

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