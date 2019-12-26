Ali Babacan partisinin ne zaman kurulacağını açıkladı

AKP'den istifa eden eski Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Ali Babacan, AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Halkbank’ın dolandırıldığı yönündeki iddialarına cevap vererek, "Kendimden çok eminim, her şeyi göze aldık, kimse yolumuzdan bizi çeviremez" dedi.

Babacan, "Cumhurbaşkanımız beni çok iyi tanır. Kızgınlıkla söylenmiş belli… Aksi halde beni 6 ay önce birlikte çalışmaya neden davet etsin. Bana ileride daha ağır şeyler de söylenebilir, biz her şeyi göze aldık. Kararımız tam. Bizi kimse bu yoldan çeviremez. Her şeyin hesabını vermeye hazırız. İftiralar olabilir çamur atanlar olabilir. Çamur atanların da eli pislenir o çamurdan da kolay kolay kurtulamazlar" diye konuştu.

Ali Babacan, T24'ten Şirin Payzın'ın sorularını yanıtladı. Türkiye'nin bir başka tek adam partisine ihtiyacı olmadığını söyleyen Babacan, "Ana akım parti olacağız. Kadro partisi olacağız. Türkiye'nin bir başka tek adam partisine ihtiyacı yok. Yüzde birlik bir kesimin bile haklarını koruyacağız. Türkiye'nin ihtiyacı katılımcı ve çoğulcu demokrasi" dedi.

Yeni kuracağı partinin tarihine yönelik de konuşan Babacan, "Çalışmalar beklediğimizden uzun sürdü, 2020'ye sarkacak ama bu haftalarla ifade edilecek bir sarkma değil. Partinin adını milletimiz koyacak" ifadelerini kullandı.

BU ÜLKEDE TOPYEKÜN BİR SİYASİ REVİZYON GEREKİYOR'

Ülkenin siyasi durumuna yönelik 'Memlekete bakınca içim kan ağlıyor' ifadelerini kullanan Babacan, "Memlekete baktıkça içim kan ağlıyor. Bu ülkeye yazık, biz bunu hak etmiyoruz. Bu ülkede topyekun bir siyasi revizyon gerekiyor. '50+1 benim vatandaşım, sadece onları sahiplenirim'; böyle bir yönetim olamaz" şeklinde konuştu.

'KANAL İSTANBUL GÜNDEM DEĞİŞTİRME PROJESİ'

Kanal İstanbul projesine yöneli de konuşan Babacan, projenin bir gündem değiştirme projesi olduğunu söyledi. Babacan, "Bir kutuplaştırma projesi. Gündemi değiştirmeye ihtiyaç var. Çünkü gündemde işsizlik var. Katılımcı demokrasi ile bu proje tartışılmalı. Montrö çok önemli, faydasını çok gördük. Bizim kanal projesine değil sanayi ve teknolojiye yatırıma ihtiyacımız var" dedi.

Babacan'ın söyleşisinde öne çıkan diğer başlıklar şu şekilde:

Şehir Üniversitesi: Eğer siyasi hesaplaşmanız varsa siyaset zemininde yapılmalı. Binlerce öğrenciyi neden mağdur ediyorsunuz?

Demirtaş ve Kavala: Tutuksuz yargılanmalılar. Demirtaş'ın temsil ettiği siyasi çizginin önü ne kadar açık olursa, siyaset içinde olursa Türkiye için o kadar faydalıdır. Kavala herkesin tanıdığı bir isim, ne yaptığı belli. Ben şahsen tutuksuz yargılamadan yanayım.

Gezi hakkında ne düşünüyor: Samimi eleştirilere bile tahammül edememek çok yazık. Gezi davasında mağdur olarak yer almam benim talep ettiğim bir durum değil. Şahsi olarak Gezi ile alakalı hiçbir mağduriyetim yok.

İfade özgürlüğü: Her gösteri her düşünce her sesini çıkaran düşman değil. İfade ve gösteri özgürlüğüne tehdit var. İnsanlar her bir araya geldiğinde 'devleti yıkmak istiyor' denemez. Her farklı düşünene 'sen hainsin, sen beni devirmeye çalışıyorsun'; böyle bir şey yok. Baskı rejiminde grinin tonları var. Allah korusun bunun daha koyu tonları da var. Siyah noktası var, daha orada değiliz ama beyaza dönmek zorundayız. Trendler tehlikeli.

Başkanlık sistemi: İçte de dışta da barış getirmedi, bu sistem Türkiye için çalışmıyor, çözüm üretmiyor. Güçlendirilmiş parlamenter sistemi savunuyoruz.

Ekonomi, yargı ve kurumlar: Çok uyarı yaptık, ülke kayıp gidecek dedik; dediğimiz oldu. Genç işsizliğin yüzde 26 olması tarihi bir oran... Üniversite mezunlarının yüzde 50'si işsiz, tablo çok çok kötü. İnşaatla sorunlar çözülmez. Pazar günü seçimi kazansak 30 günde ekonomiyi ve kurumları toparlarız. Yargıya deriz ki asla size telefonlar gelmeyecek.

Mehmet Ağar'a cevabı: Mehmet Ağar'ın (Yeni kurulacak partileri mutlaka vazgeçirmek lazım. Aksi takdirde çok ağır sonuçları olur-T24) sözleri bizim yaptığımızın ne kadar etkili olacağını gösteren ifadeler.