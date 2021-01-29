Ali Başman,kaynak yaratmak için kamu maaşlarından kesinti yapılmasını istedi

Kıbrıs Türk Ticaret Odası Yönetim Kurulu Üyesi Ali Başman, kapanma nedeniyle iş yapamayacak özel sektör çalışanlarına kaynak yaratmak için kamu maaşlarından kesinti yapılmasını istedi. Ali Başman, bu kesintinin geri ödemesiz olmasını çünkü ilerisi için kaynak bulamayan devletin bankalardan borçlanmak zorunda kaldıklarını vurguladı.

Ali Başman BRT’de şöyle konuştu: KTTO Yönetim Kurulu Üyesi Ali Başman çalışma bakanlığında gayrı resmi bir toplantı yaptık. Yaklaşık bir yıldır dünya ve KKTC zor bir süreçten geçiyor. Özellikle ekonomi açısından sıkıntılar var. Sıkıntılar aşılamadığı için tam kapanma kararı alındı. Bu virüsün kontrol altına alınması için kapanma önemliydi. Umarım 15-20 gün içinde virüsü temizleyebiliriz. Hükümetin özel sektöre destek verecek bütçesi yok. KKTC bütçesinin yüzde 87’si maaşlara gidiyor. Devletin girdileri, kapanan işyerlerinden dolayı azaldı. Kamu çalışanlarının maaşlarında kesinti yapılıp sigortalı özel sektör çalışanlarına katkı yapılmalı. 20 bin sigortasız ve ihtiyaçlı insan var. Yapılan yardımlar yeterli değil. Bu insanlar da düşünülmeli. Kamu maaşından geri ödemesiz kesinti yapılması lazım.

Geri ödemeli yapılması devlete yük getirir. Bu açık bankalardan borçlanılarak giderilmeye çalışılıyor. Devletimizin gücü bellidir Devlet kamu ile özel çalışanı ayırmamalı aynı kefeye koymalı. Büyük şirketler dışında küçük ve orta ölçekli şirketler zor durumda ve çalışanlarını ödemekte zorlanıyorlar. Vergi vermeyen ya da kaçıran varsa devlet denetim yapıp tahsil etmelidir. Kapanmadan dolayı geçecek sürede Almanya’da devlet şirketlerin bilançolarına göre kapatılan sektörlere ödeme yaptı bizde öyle bir durum yok. Özelden vergi alınarak kaynak yaratılmak isteniyor. Bankaların 3 ay faizleri ötelemesi de çare değil çünkü zaten iş yapılamıyor.