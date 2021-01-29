  • BIST 1.473
  • Altın 435,893
  • Dolar 7,3001
  • Euro 8,8620
  • Lefkoşa 9 °C
  • Mağusa 7 °C
  • Girne 11 °C
  • Güzelyurt 7 °C
  • İskele 7 °C
  • İstanbul 7 °C
  • Ankara -2 °C
SON DAKİKAPilli:33'ü yerel 47 pozitif vaka

Ali Başman,kaynak yaratmak için kamu maaşlarından kesinti yapılmasını istedi

» »
Kıbrıs Türk Ticaret Odası Yönetim Kurulu Üyesi Ali Başman,kaynak yaratmak için kamu maaşlarından kesinti yapılmasını istedi
Ali Başman,kaynak yaratmak için kamu maaşlarından kesinti yapılmasını istedi

Kıbrıs Türk Ticaret Odası Yönetim Kurulu Üyesi Ali Başman, kapanma nedeniyle iş yapamayacak özel sektör çalışanlarına kaynak yaratmak için kamu maaşlarından kesinti yapılmasını istedi. Ali Başman, bu kesintinin geri ödemesiz olmasını çünkü ilerisi için kaynak bulamayan devletin bankalardan borçlanmak zorunda kaldıklarını vurguladı.

Ali Başman BRT’de şöyle konuştu: KTTO Yönetim Kurulu Üyesi Ali Başman çalışma bakanlığında gayrı resmi bir toplantı yaptık. Yaklaşık bir yıldır dünya ve KKTC zor bir süreçten geçiyor. Özellikle ekonomi açısından sıkıntılar var. Sıkıntılar aşılamadığı için tam kapanma kararı alındı. Bu virüsün kontrol altına alınması için kapanma önemliydi. Umarım 15-20 gün içinde virüsü temizleyebiliriz. Hükümetin özel sektöre destek verecek bütçesi yok. KKTC bütçesinin yüzde 87’si maaşlara gidiyor. Devletin girdileri, kapanan işyerlerinden dolayı azaldı. Kamu çalışanlarının maaşlarında kesinti yapılıp sigortalı özel sektör çalışanlarına katkı yapılmalı. 20 bin sigortasız ve ihtiyaçlı insan var. Yapılan yardımlar yeterli değil. Bu insanlar da düşünülmeli. Kamu maaşından geri ödemesiz kesinti yapılması lazım.

Geri ödemeli yapılması devlete yük getirir. Bu açık bankalardan borçlanılarak giderilmeye çalışılıyor. Devletimizin gücü bellidir Devlet kamu ile özel çalışanı ayırmamalı aynı kefeye koymalı. Büyük şirketler dışında küçük ve orta ölçekli şirketler zor durumda ve çalışanlarını ödemekte zorlanıyorlar. Vergi vermeyen ya da kaçıran varsa devlet denetim yapıp tahsil etmelidir. Kapanmadan dolayı geçecek sürede Almanya’da devlet şirketlerin bilançolarına göre kapatılan sektörlere ödeme yaptı bizde öyle bir durum yok. Özelden vergi alınarak kaynak yaratılmak isteniyor. Bankaların 3 ay faizleri ötelemesi de çare değil çünkü zaten iş yapılamıyor.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • "Cypfruvex Ltd.’te çalışan 53 kişinin maaşları ödenmedi"29 Ocak 2021 Cuma 19:46
  • İlköğretim Dairesi'nde yapılan testler negatif29 Ocak 2021 Cuma 19:44
  • Tıp-İş Başkanı Dr Varış: 3-5 Günlük kapanma kararları ile başarı yakalayamayız29 Ocak 2021 Cuma 19:31
  • KTTO Başkanı Turgay Deniz:Daha radikal kararlar bekliyoruz29 Ocak 2021 Cuma 19:21
  • Pandemide durum değerlendirmesi29 Ocak 2021 Cuma 19:12
  • Birinci:“Akçiçek Hastanesi’nin 8 personeli pozitif”29 Ocak 2021 Cuma 19:07
  • 216 gram uyuşturucu ile tutuklanmışlardı...3 ay cezaevine gönderildi29 Ocak 2021 Cuma 18:57
  • Polis Emeklileri: "Salgın toplumsal seferberlikle önlenir"29 Ocak 2021 Cuma 18:45
  • Erhürman: Krizin tek merkezden yönetilmesi gerekiyor29 Ocak 2021 Cuma 18:41
  • “Ultra Zenginler Servetlerini Büyütsün Diye, Sağlık sistemi Çökme Noktasına Geldi”29 Ocak 2021 Cuma 18:28
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti