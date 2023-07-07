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Ali Yeltekin: Asgari ücretin bugün kararlaştırılacağını düşünüyorum

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Hür-İş Genel Sekreteri Ali Yeltekin, daha önce Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Hasan Taçoy ile yaptıkları toplantıda asgari ücret belirlenirken, en az hayat pahalılığında olacağı ile ilgili kendilerine 'açık çek' verildiğini kaydetti. Yeltekin, “Asgari
Ali Yeltekin: Asgari ücretin bugün kararlaştırılacağını düşünüyorum

Hür İşçi Sendikaları Federasyonu (Hür-İş) Genel Sekreteri Ali Yeltekin, BRT’de yayınlanan ‘Manşet+’ adlı programa konuk oldu ve bugün toplanacak olan Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nu ve ülke gündemini değerlendirdi.

"BELİRLEYİCİ RAKAM ÖNEMLİ AMA ZAMLAR DA DURDURULMALI”

Hür-İş Genel Sekreteri Ali Yeltekin, Asgari Ücret Saptama Komisyonu’nun, yılın ikinci asgari ücretini belirlemek üzere bugün saat 12.00’de toplanacağını belirterek, “Belirleyici rakam önemli ama zamları durdurmadıktan sonra kime nasıl faydası olacak?” ifadelerini kullandı.

“Bu sistemin bir maliyet hesaplaması ile yönetilmesi ve denetleme yapılması lazım” ifadelerini kullanan Ali Yeltekin, üreticinin 6 ayını verip gecesini gündüzüne katarak büyüttüğü kavunun 8 TL’ye verdiklerini ancak marketlerde 25 TL’ye satıldığını belirtti.

“ÇIKILMAZ BİR YOLA GİRİLECEK, GÜN GELDİĞİNDE KİMSE ÇALIŞANINI ÖDEYEMEYECEK”

“25 TL’ye satılan kavunların karını kim yiyor?” şeklindeki sorusunu da yönelten Yeltekin, çıkılmaz bir yola girileceğini ve bir gün geldiğinde kimsenin çalışanını ödeyemeyeceğini kaydetti.

 Yeltekin, maaş zammından sonra takvimin ayın sonunu gösterdiğinde çalışanını ödeyemeyecek özelde de kamuda da birçok iş yeri olacağının altını çizerek, “Geldiğimiz noktada yerel üretimi ortaya koymamız gerekiyor” dedi.

“ASGARİ ÜCRETİN BUGÜN KARARLAŞTIRILACAĞINI DÜŞÜNÜYORUM”

Yeltekin, asgari ücretin bugün kararlaştırılacağını düşündüğünü ifade ederek, “En az asgari ücretin hayat pahalılığında olacağı hatta biraz daha üstünde olabileceği ile ilgili açık çek vermişti bizlere sayın Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Hasan Taçoy” şeklinde konuştu.

"25 BİN CİVARINDA SOSYAL SİGORTA EMEKLİSİ 5-6 BİN TL CİVARINDA MAAŞ ALIYOR”

Ülke gündemini de değerlendiren Ali Yeltekin, “Asgari ücretten de kötü kısım sosyal sigorta emeklileridir” şeklinde konuşarak, 25 bin civarında sosyal sigorta emeklisinin 5-6 bin TL civarında maaş aldığına değindi.

“Devletin bu sorumluluğa varıp asgari ücretten aşağıda para alanları katkılar ile desteklemelidir” diyen Yeltekin, hep asgari ücretin konuşulduğunu ama buz dağının görünmeyen kısımlarının da var olduğunu dile getirdi.

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