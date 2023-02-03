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Alkollü Sürücü Kaza Yaptı

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Alkollü Sürücü Kaza Yaptı
Alkollü Sürücü Kaza Yaptı

Polisten kazayla ilgili yapılan açıklama şu şekilde:

03.02.2023 tarihinde, saat 01:30 sıralarında, Lefkoşa-Gazimağusa Anayolu üzerinde bulunan Köpek Barınağı önlerinde, Barış AYGÜN (E-21) 90 miligram alkollü içki tesiri altında, yönetimindeki GP 632 plakalı araç ile doğu istikametine doğru seyrettiği sırada sağa meyilli viraja  geldiği zaman, dikkatsizliği sonucu direksiyon hakimiyetini kaybederek orta refüjün bordur taşlarına çarparak karşı şeride geçmiş ve yolun sağından yoldan çıkıp 4 metre derinliğindeki su menfez çukuruna çarptıktan sonra, takla atıp tavanı üzerinde durmuştur. Kaza sonucu yaralanan araç sürücüsü ve araçta yolcu olarak bulunan Emre HACIHASANOĞLU      (E-19) ve Enes AYGÜN (E-25) ambulans ile kaldırıldıkları Gazimağusa Devlet Hastanesi’nde yapılan tedavilerinin ardından, Emre HACIHASANOĞLU ve Enes AYGÜN acil serviste müşahede altına alınırken, araç sürücüsü Barış AYGÜN ise yapılan ameliyatın ardından cerrahi serviste müşahede altına alınmıştır. Soruşturma devam etmektedir.

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