  • BIST 1.414
  • Altın 498,280
  • Dolar 8,7059
  • Euro 10,3780
  • Lefkoşa 25 °C
  • Mağusa 26 °C
  • Girne 25 °C
  • Güzelyurt 22 °C
  • İskele 26 °C
  • İstanbul 21 °C
  • Ankara 19 °C
SON DAKİKAİsrail'de yeni dönem!

Alman Biyoteknoloji Firması Curevac'ın Geliştirdiği Koronavirüs Aşısının Etkisi Yüzde 47'de Kaldı

» »
Alman biyoteknoloji firması CureVac, geliştirdikleri Koronavirüs aşısını son deneme aşamalarında etkililik oranının yüzde 47’de kaldığını açıkladı.
Alman Biyoteknoloji Firması Curevac'ın Geliştirdiği Koronavirüs Aşısının Etkisi Yüzde 47'de Kaldı

Alman biyoteknoloji firması CureVac, geliştirdikleri Koronavirüs aşısını son deneme aşamalarında etkililik oranının yüzde 47’de kaldığını açıkladı.

Reuters’ın aktardığı habere göre, Avrupa ve Latin Amerika’da 40 bin gönüllü üzerinden yapılan testlerde CureVac’ın etkililik oranı yüzde 47’de kaldı. Hedefin altında kalan aşı, Avrupa Birliği’ne potansiyel tedarikle ilgili soru işaretleri doğurdu.

Avrupa Birliği’nde potansiyel alıcı ülkeler Johnson&Johnson ve AstraZeneca aşılarındaki nadir görülen yan etkiler nedeniyle CureVac’tan çıkacak sonucu beklemişti. Avrupa Birliği, 180 milyonu opsiyonel olmak üzere 405 milyon doz için anlaşma yapmıştı.

Etiketler: , , , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • ‘Türkiye'de Sputnik V, 2 hafta içinde uygulamaya girmiş olacak’17 Haziran 2021 Perşembe 14:03
  • Corona aşısı kısırlaştırır mı, genetiğimizi değiştirir mi? Uzmanı tek tek açıkladı17 Haziran 2021 Perşembe 13:29
  • Pandemide meme sağlığınızı ihmal etmeyin17 Haziran 2021 Perşembe 13:01
  • Alzheimer ilacı ilk defa bir insanın üzerinde denendi: Üç bilim insanı istifa etti17 Haziran 2021 Perşembe 11:49
  • Popüler kozmetik ürünlerinin yarısından fazlası kansere neden olan toksik kimyasallar içeriyor16 Haziran 2021 Çarşamba 23:01
  • Mide kanserinden 12 adımda korunma rehberi!16 Haziran 2021 Çarşamba 22:29
  • Dikkat! Yaz aylarında tehlike artıyor. Buzdolabında sakın 1-2 saatten fazla bekletmeyin!16 Haziran 2021 Çarşamba 22:02
  • Uzayan Covid sonrası sinir sistemi rahatsızlıkları ortaya çıkabiliyor!16 Haziran 2021 Çarşamba 21:32
  • Bu hataları hemen her gün yapıyoruz ama… Dikkat! Bağışıklığınızı zayıflatabilir16 Haziran 2021 Çarşamba 21:01
  • Araştırma: Birçok Ülkede Sığınmacıların Aşıya Erişimi Yok16 Haziran 2021 Çarşamba 20:50
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti