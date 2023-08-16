Alman hükümeti marihuananın sınırlı yasallaşması için adım attı

Almanya Sağlık Bakanı Karl Lauterbach, Berlin’de basın toplantısı düzenleyerek ‘marihuananın kontrollü kullanımı’ isimli yasa tasarısının ayrıntılarını tanıttı.

Tasarıya göre marihuana ‘uyuşturucu maddeler’ listesinden çıkarılacak. Yetişkinlerin 25 grama kadar marihuana bulundurmasına ve kişisel tüketim için üç bitki yetiştirmesine izin verilecek. En fazla 500 üyeye sahip olacak ‘kenevir sosyal kulüpleri’ adı verilen dernekler, kenevir yetiştirebilecek ve dernek üyelerine marihuana tedarik edebilecek. Bir üye bu dernekten ayda en fazla 50 gram marihuana satın alabilecek.

Okul, kreş, çocuk oyun parkları ve spor salonlarına 200 metre mesafede marihuana kullanımına izin verilmeyecek. 18 yaşın altındakilerin yanında da marihuana tüketimi yasak olacak.

Lauterbach, yasa tasarısını geçmişte başarısızlığa uğrayan marihuana politikası için bir dönüm noktası diye niteleyip hedefi yasadışı kullanım ve suç oranlarının azaltmak olarak ifade etti.

Yasa tasarısıyla marihuana kullanımının ‘kontrollü yasallaşması’ yönelik bir plan sunduklarını aktaran Lauterbach, “Tüketimi sınırlamak ve daha güvenli hale getirmek istiyoruz” dedi.

Yıl sonuna kadar yasalaşması planlanan tasarının federal meclis (Bundestag) tarafından da onaylanması gerekiyor.