Alman istihbaratının iki numarası, İstanbul doğumlu bir Türk oldu

Anayasayı Koruma Federal Dairesi'nden (BfV) bazı yetkililerin aşırı sağcıları koruyup kolladığı ve hatta onlarla işbirliği yaptığına dair iddiaların tırmandığı bir dönemde, teşkilatın başkan yardımcısı olarak İstanbul doğumlu Sinan Selen tercih edildi.

BfV, İçişleri Bakanı Horst Seehofer'in yeni yönetimi tebrik ziyaretinden görüntüler paylaşırken, Sinan Selen, soldan ikinci sırada görüldü.

Teşkilatın internet sitesine, BfV Başkanı Thomas Haldenweg'in yardımcılığını yapacak Sinan Selen'in özgeçmişi konularak resmen görevine başladığı duyuruldu.

BU GÖREV İLK KEZ GÖÇMEN KÖKENLİYE EMANET

Almanya’da ilk kez göçmen kökenli biri, ülkenin iç istihbarat biriminde iki numaraya yükselerek önemli bir pozisyona gelmiş oldu.

TERÖRLE MÜCADELE UZMANI

Köln Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun Selen'in 2000-2006 yılları arasında Federal Suç Dairesi'nde çeşitli görevlerde bulunduğu, 2006'da İçişleri Bakanlığı'na geçerek terörle mücadele dairesinde yabancı terörizm ve yabancı aşırılıklar kısmında çalıştığı kaydedildi.

2009-2012 yıllarında Emniyet Genel Müdürlüğü Suç ile Mücadele Daire Başkan Vekili olan Selen, 2016'da özel sektöre geçerek turizm operatörü TUI'nın tüm dünyadaki güvenlik altyapısını kurdu. Ardından istihbarat teşkilatına dönerek bu sefer Başkan Yardımcısı olarak geri geldi.

Önceki BfV Başkanı Hans Georg Maassen ağustos ayında Chemnitz kentinde sığınmacılarla çıkan olayların ardından yaptığı açıklamalar nedeniyle görevden alınmıştı.

İçişleri Bakanı Horst Seehofer de teşkilatın Köln'deki merkezini ziyaret ederek, yeni atanan yönetime başarılar diledi.