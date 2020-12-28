  • BIST 1.439
  • Altın 448,773
  • Dolar 7,4179
  • Euro 9,0614
  • Lefkoşa 11 °C
  • Mağusa 13 °C
  • Girne 13 °C
  • Güzelyurt 11 °C
  • İskele 13 °C
  • İstanbul 12 °C
  • Ankara 7 °C
SON DAKİKAPilli:13’ü yerel 14 pozitif vakaya rastlandı

Almanya 2021'de Suriyelileri sınır dışı etmeye başlayacak

» »
Almanya İçişleri Bakanı Seehofer, 1 Ocak'tan itibaren Suriye’ye sınır dışıların başlayacağını söyledi. Seehofer, 'ağır suç işleyenler ve anayasayı ayaklar altına alanların' ülkeyi terk etmeleri gerektiğini savundu.
Almanya 2021'de Suriyelileri sınır dışı etmeye başlayacak

Almanya İçişleri Bakanı Seehofer, 1 Ocak'tan itibaren Suriye’ye sınır dışıların başlayacağını söyledi. Seehofer, 'ağır suç işleyenler ve anayasayı ayaklar altına alanların' ülkeyi terk etmeleri gerektiğini savundu.

Almanya İçişleri Bakanı Horst Seehofer, yılbaşından itibaren Suriye’ye sınır dışılara başlanacağını açıkladı. Bild am Sonntag’a konuşan Seehofer, "Federal Göç ve Mülteciler Dairesi Başkanı'yla 1 Ocak 2021 itibarıyla tekil dosyaların ayrıntılı biçimde incelenerek sınır dışıların önünü açmayı kararlaştırdıklarını" söyledi

Deutsche Welle Türkçe'nin haberine göre Seehofer, sınır dışıların mümkün göründüğü dosyalar bulunduğunu belirterek, sürecin uzun ve zorlu bir yol olduğunun bilincinde olduğunu ifade etti.

 

Seehofer, buna rağmen sınır dışıların gerekli olduğunu savunarak, "Bunu yapmazsak Almanya’da sınır dışı edilme ihtimali göz önüne alınmadan mağaza hırsızlığından adam öldürmeye kadar her şeyin yapılabileceği anlamına gelir" ifadelerini kullandı.

"Böyle bir müsamahanın hukuk devletimizde yeri yok" diyen bakan sözlerini şöyle sürdürdü:

"Ağır suç işleyenler ya da anayasamızı ayaklar altına alanlar ülkemizi terk etmeli."

İltica başvuruları düştü

Almanya'ya ve Avrupa Birliği’ne yapılan iltica başvurularının 2020’de üçte bir oranında azaldığı açıklanmıştı. Funke Medya Grubu’nun AB İstatistik Kurumu Eurostat’a dayandırdığı verilere göre, Ocak ayından Kasım ayı sonuna kadar Almanya’da 93 bin 710 iltica başvurusu kayıtlara geçti. Bu rakam, 2019’un aynı dönemiyle karşılaştırıldığında yüzde 30’luk bir düşüşe işaret ediyor.

Buna rağmen Almanya 2020 yılında da Avrupa ülkeleri içinde yüzde 24.3’le en fazla iltica başvurusunun yapıldığı ülke oldu. Almanya’yı yüzde 22,8’le İspanya izlerken, üçüncü sırada ise yüzde 19’la Fransa geliyor.

Söz konusu gerilemenin temel nedeninin pandemi olduğu belirtilirken, Almanya'da iltica başvuru değerlendirme sürecini hızlandırmak adına süreçte rol oynayan yetkili daireleri bir araya getiren ilk kabul merkezlerinin çalışma hızları da eleştiriliyor.

Sol Parti’nin konuya ilişkin soru önergesine verilen yanıtta Ocak ve Kasım ayları arasında bir iltica başvurusunun sonuçlanmasının ortalama 8,5 ay sürdüğü belirtilmişti. Sol Parti Meclis Grubunun İç Politika Sözcüsü Ulla Jelpke, bu durumu 'felaket bir bilanço' olarak değerlendirmişti.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Avrupa Birliği ve İngiltere anlaştı24 Aralık 2020 Perşembe 18:50
  • Can Dündar'ın iadesi talebine Almanya'dan cevap24 Aralık 2020 Perşembe 16:27
  • İskoçya lideri Sturgeon cenazede koronavirüs kurallarını ihlal ettiği için özür diledi23 Aralık 2020 Çarşamba 12:59
  • Koronavirüs: İtalya’da ikinci dalgadaki ölümler ilk dalgayı geçti23 Aralık 2020 Çarşamba 12:59
  • Danimarka'da tartışmalı bir karar daha: Kirlilik endişesiyle vizonlar mayısta toplu mezarlardan çıkarılıp yakılacak21 Aralık 2020 Pazartesi 20:45
  • İsviçre’de meclis eşcinsel evliliğe ‘Evet’ dedi20 Aralık 2020 Pazar 23:25
  • Bosna Hersek'in Mostar kentinde 12 yıl aradan sonra ilk yerel seçim20 Aralık 2020 Pazar 22:01
  • Fransa’da protesto için toplanan sığınmacılara, Sarı Yelekler'den destek20 Aralık 2020 Pazar 21:15
  • İspanya'da ötanazi yasallaşıyor17 Aralık 2020 Perşembe 23:32
  • Macron'un korona testi pozitif çıktı17 Aralık 2020 Perşembe 20:15
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti