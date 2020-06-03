Almanya Avrupa ülkelerine seyahate yeşil ışık yaktı

Almanya, koronavirüsle mücadele kapsamında seyahat uyarılarını ilk aşamada 31 Avrupa ülkesi için kaldıracak. Türkiye için AB Komisyonu’nun kararı beklenecek.

Almanya, koronavirüs salgını nedeniyle vatandaşlarına yaptığı "yurtdışına seyahat etmeyin” uyarısını, 15 Haziran'dan itibaren 26 AB ülkesi ile İngiltere, İzlanda, Norveç, İsviçre ve Lichtenstein için kaldırıyor.

Dışişleri Bakanı Heiko Maas, hükümetin bakanlar kurulu toplantısında aldığı kararı, düzenlediği basın toplantısında açıkladı.

"Kararı almak hiç de kolay olmadı” diyen Maas, attıkları adımda, ilgili ülkelerde koronavirüs salgının büyük ölçüde kontrol altına alınmış olunmasının etkili olduğunu söyledi.

Tavsiye yeniden uyarıya dönüşebilir

Koronavirüs salgınının sona ermediğine dikkat çeken Maas, "Turizmin yeniden başlatılması, ikinci bir salgın dalgasına yol açmamalı. Bunu hep birlikte önlemeliyiz” şeklinde konuştu. Bunun için herkese görev düştüğüne vurgu yapan Maas, "herkes yeniden kazandığımız özgürlüklerimizin korunması için sorumluluk içerisinde hareket etmekle yükümlü” dedi.

İlgili ülkelerdeki gelişmeleri yakından izleyeceklerine işaret eden Alman Dışişleri Bakanı, "Yedi günlük bir süre içinde, 100 bin kişinin yaşadığı bir bölgede, enfekte olan kişi sayısı 50'yi geçtiği takdirde harekete geçerek, seyahat tavsiyesini, yeniden seyahat uyarısına dönüştürmek zorunda kalabiliriz” diye konuştu.

Maas ayrıca Alman vatandaşlarından, bakanlığın güncel seyahat tavsiyelerini yakından takip etmelerini istedi. Mart ayında, salgın nedeniyle 240 bini aşkın Alman vatandaşını ülkeye geri getirebilmek için yoğun bir çalışmak yürütmek zorunda kalan Maas, "Bu yaz bunu tekrarlamayacağız” uyarısında bulundu.

Ne yasak ne de davetiye

"Kararımızın büyük umut ve beklenti yarattığını biliyorum” diyen Alman bakan, değerlendirmesini şu sözlerle sürdürdü:

"Şunu yeniden söylemek istiyorum: Seyahat uyarısı, seyahat yasağı değildir. Seyahat tavsiyeleri de, seyahat edilmesi için bir davetiye değildir. Buna seyahat tavsiyelerinde dikkat çekmek istiyoruz.”

Türkiye kararı beklemede

Almanya, ilk aşamada seyahat uyarısının kaldırıldığı ülkelere Türkiye'yi dahil etmedi.

Alman Bakan Maas, uyarıların kaldırıldığı Avrupa ülkeleri dışındaki üçüncü ülkeler için AB Komisyonu'nun bu hafta alacağı kararı beklediklerini söyledi.

Maas, "Üçüncü ülkelerden Avrupa'ya seyahatlerle ilgili kısıtlamaların uzatılıp uzatılmayacağını AB Komisyonu karara bağlayacak. Alınacak karara göre, gerektiği takdirde, konuyu yeniden haftaya bakanlar kurulu gündemine alabiliriz” bilgisini paylaştı.

“İstişareler sürüyor”

Hükümetin olağan basın toplantısında da Türkiye’ye seyahat uyarısının ne zaman kaldırılacağı soruldu.

Almanya Dışişleri Bakanlığı Sözcü Yardımcısı Rainer Breul, “Türkiye için turizmin taşıdığı önemin farkındayız. Aynı zamanda Almanların tatillerini Türkiye’de geçirme ya da orada ailelerini ziyaret etme isteğinin ne kadar büyük olduğunu da biliyoruz. Ama AB Komisyonu henüz konuyla ilgili olarak bir karara varmadı” yanıtını verdi.

Türkiye ile görüşmelerin sürdüğüne, Maas’ın Türk mevkidaşı Mevlüt Çavuşoğlu ile görüş alışverişinde bulunduğuna dikkat çeken Breul, “Türkiye’nin yoğun çabalarını görüyoruz. Ama şu aşamada ne zaman, nasıl bir karar alınabileceğine ilişkin bir öngörü telaffuz edemem” dedi.

Türk Hükümeti, hem Almanya hem AB üyesi diğer ülkeler nezdinde girişimde bulunarak, salgının kontrol altına alınmasında başarı kaydedildiğini aktarmış, Türkiye'ye uygulanan seyahat uyarısının, diğer Avrupa ülkeleri ile eşzamanlı olarak kaldırılmasını talep etmişti.

Konu hem Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Almanya Başbakanı Angela Merkel ile, hem de Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un Alman mevkidaşları ile yaptıkları telefon görüşmelerinde ele alınmıştı.

Türk Hava Yolları (THY) da 18 Haziran itibariyle altı Avrupa ülkesinden Türkiye'ye uçuşların başlayacağını açıklamış, bu ülkeler arasında Almanya'nın da bulunduğunu duyurmuştu.