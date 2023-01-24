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Almanya ayaklandı: Özlem Türeci ve Uğur Şahin ülkeden gidiyor

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Corona virüsü salgınına karşı aşı geliştiren BioNTech'in kurucuları Özlem Türeci ve Uğur Şahin, Almanya'da gündem oldu...
Almanya ayaklandı: Özlem Türeci ve Uğur Şahin ülkeden gidiyor

Corona virüsü salgınına karşı mRNA bazlı bir aşı geliştiren ve Pfizer ile iş birliği yapan BioNtech’in kurucuları Özlem Türeci ve Uğur Şahin, Almanya’nın gündemine oturdu… Almanya’nın çok okunan gazetelerinden Bild, Almanya’nın yeni yetenekleri ve yükselen markaları ülkede tutmakta zorlandığını açıklarken, “Corona kahramanları bile ülkeyi terk ediyor” başlığıyla Berlin yönetimini eleştirdi.

Alman Bild gazetesi Türeci ve Şahin’i manşetlerine taşıyarak Alman hükümetini eleştirdi.

Türkiye’de de kullanılan corona virüsü aşısı geliştiren ve hem Almanya’nın gelirini artıran hem de kendi ceplerini dolduran bilim insanlarının kanser araştırmaları için operasyonlarını Mainz’ten İngiltere’ye taşıma kararı almasına dikkat çekildi. Bild’de yer alan haberde, “Eskiden ‘Made in Germany’ bir kalite işaretiydi fakat bu artık değişti ve giderek daha çok şirket fabrikalarını ve araştırmalarını yurt dışında yapıyor. Ya da tamamen gidiyor. Son örnek Alman corona devi BioNTech” denildi.

ÖZLEM TÜRECİ’DEN MESAJ VAR

BioNTech’in Alman bürokrasisi sebebiyle ülkeden ayrıldığına dikkat çekilirken, gazeteye konuşan 55 yaşındaki Özlem Türeci ise, “Almanya’daki siyasetçiler geçici çalışma şartları konusunda nihai karar vermeli” dedi.

Bayer ve BASF gibi şirketlerin de üretim yerlerini değiştirdiği belirtilirken bu şirketlerin ise Çin ve ABD’yi tercih ettiğine vurgu yapıldı.

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