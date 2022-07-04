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Almanya Başbakanı Scholz: Enflasyonda tarihi bir zorlukla karşı karşıyayız

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"Mevcut enflasyon krizi, yakın zamanda bitmeyecek"
Almanya Başbakanı Scholz: Enflasyonda tarihi bir zorlukla karşı karşıyayız

Almanya Başbakanı Olaf Scholz, pazartesi günü yaptığı açıklamada; ülkenin, yükselen enerji fiyatları ve enflasyon konusunda tarihi bir zorlukla karşı karşıya olduğunu belirterek, mevcut krizin birkaç ay içinde bitmeyeceğini söyledi.

Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Almanya'daki fiyat artışlarına karşı ortak çözümler geliştirmek amacıyla işverenler ve sendikaların üst düzey temsilcileri ile yüksek enflasyon ve enerji fiyatlarını ele almak üzere bir araya geldi.

Görüşme sonrasında yaptığı açıklamada; toplantının amacının, Almanya'daki fiyat artışlarıyla mücadele için ortak çözümler geliştirmek olduğunu ve sonbaharda sonuçlarını almayı beklediklerini belirten Başbakan Scholz; devam eden fiyat artışlarının, vatandaşlar üzerindeki etkisinin bir süre daha hissedileceğini vurgulayarak, "Mevcut kriz, birkaç ay içinde bitmeyecek. Bu durumun, öngörülebilir gelecekte değişmeyeceğine hazırlıklı olmalıyız. Başka bir deyişle, tarihi bir zorlukla karşı karşıyayız" dedi. 

Mevcut krizin, 1970 enflasyon krizini anımsattığının altını çizen Başbakan Scholz, "Ülke olarak bu enflasyon krizini ancak el ele verirsek ve çözümler üzerinde anlaşırsak iyi bir şekilde atlatabiliriz. Ukrayna'daki savaşın etkileri ve küresel pandemi tarafından engellenen tedarik zincirleri genel bir belirsizlik yarattı"  diye konuştu. 

İşveren ve sendika temsilcileriyle enerji ve enflasyon konusunda düzenli olarak bir araya geleceklerini de bildiren Scholz, konuşmasının devamında; "Tüm vatandaşlarımızın, bu günleri iyi atlatmasını istiyoruz. Toplumumuz güçlü; ülkemiz, sağduyu ruhu içinde adil çıkar dengesiyle şekilleniyor. Bu ruh korunacak ve güçlendirilecek" ifadelerini kullandı. 

Euro Bölgesi'nde, mayıs ayında yüzde 8,1 olan yıllık enflasyon, enerji ve gıda maliyetlerinin artmaya devam etmesiyle haziran ayında yüzde 8,6'ya çıkarak kayıtlardaki en yüksek seviyeye ulaşmıştı.

Almanya'da ise yıllık enflasyon yüzde 7,6 olarak açıklanmıştı. 

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