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Almanya Başbakanı Scholz: NATO Bu Savaşa Katılmayacak

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NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Almanya Başbakanı Olaf Scholz ile düzenlediği basın toplantısında, ”Bu, Putin’in savaşı. Savaşı durdurmalı, askerlerini geri çekmeli ve iyi niyetle diplomasi yolunu seçmeli” dedi.
Almanya Başbakanı Scholz: NATO Bu Savaşa Katılmayacak

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Almanya'yı ziyaret ederek Başbakan Olaf Scholz ile basın toplantısı düzenledi. 

Rusya'nın Ukrayna operasyonuna yönelik konuşan NATO Genel Sekreteri, “Putin'in Ukrayna savaşı barışı sarstı ve dünyayı şok etti. Cesur Ukrayna halkı ve silahlı kuvvetlerini saygıyla anıyoruz. Onların cesareti ve karlılığı hepimizin ilham kaynağı. BM Sözleşmesi kapsamındaki meşru müdafaa haklarını korumaya destek olmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

“Bu Putin'in savaşı” diyen Stoltenberg, “Savaşı durdurmalı, askerlerini geri çekmeli ve iyi niyetle diplomasi yolunu seçmeli” ifadelerini kullandı. Almanya Başbakanı Scholz'un çabalarını takdirle karşıladığını sözlerine ekleyen NATO Genel Sekreteri, “Büyük bedel ödüyor. Sert yaptırımlar, Putin'in savaş makinelerine zarara uğratıyor. Uluslararası yaptırımların uygulanmasındaki önemli rolü için Almanya’ya teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

SCHOLZ: RUSYA ÇABALARIMIZI REDDETTİ

Almanya Başbakanı Olaf Scholz ise, Putin’in her gün Ukrayna’ya ölüm ve acı getirdiğini söyledi. Savaşı engellemek adına bütün çabalarının sonuçsuz kaldığına değinen Scholz, şunları söyledi:

“Stoltenberg ile Ocak ayında yaptığımız son görüşmede Rusya’nın Ukrayna’ya saldırısını engelleme ümidimiz vardı. Ne yazık ki Rusya bütün sorunların barışçıl yollarla çözülmesi çabalarımızı reddetti ve şiddete başvurarak komşusuna saldırdı. Gün be gün Putin, Ukrayna’ya acı ve ölüm getiriyor. Bu arada kendi halkına da acı çektiriyor. Ukrayna’daki halkların durumu bizleri derinden etkiliyor. Aynı zamanda komşularına karşı yürütülen savaşa gönderilen genç Rus askerlerinin kaderi de bizleri üzüyor. Rus halkı bilsin ki çocuklarının ölümünden ve yaralanmasından Putin sorumludur.”

Silahları bir an önce susturmak için ellerinden geleni yapmaları gerektiğinin altını çizen Scholz, şu ifadelere yer verdi:

“Ülkelerini savunan ve Rus saldırılarına direnen cesur Ukraynalıların yanındayız; ekonomik yardım, insani yardım ve şu anda yaptığımız gibi askeri teçhizat sevkiyatlarıyla. Almanya kendine düşeni yapıyor ve yapacaktır. Ama daha önce de belirttiğimiz gibi NATO bu savaşa katılmayacak.“

SAVUNMAYA 100 MİLYAR EURO

Alman Başbakan konuşmasında, Stoltenberg ile ele alacakları diğer konunun Ukrayna Savaşı’nın NATO üzerindeki etkileri olacağını belirtti. “NATO, bütün üyelerinin güvenliğini sağlamalı ki bu birliğin temel görevidir“ diyen Scholz, doğu kanadındaki üyeleri korumak adına NATO bünyesinde pek çok kararlar alındığına değindi.
Alman Başbakan, son gelişmeler üzerine savunma bütçelerini artırma kararı aldıklarını kaydetti. Scholz, “Dün kabinede savunma ve caydırıcılığı artırmak adına ek yatırımlar yapma konusunu ele aldık. Bu, birliğin daha da güçlenmesine de yardımcı olacaktır. Yıllık gelirimizin yüzde ikisine tekabül eden 100 milyar euroyu savunma bütçesine ayıracak olmamız bu konudaki kararlılığımızı göstermektedir“ ifadelerini kullandı.

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