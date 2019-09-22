Almanya kömür karşıtı ittifaka katılıyor

Almanya, 2017 yılında oluşturulan Kömür Sonrası Enerji Küresel İttifakı’na gireceğini açıkladı. Almanya Çevre Bakanı Svenja Schulze, iklim koruma konusunda yapılacak yasal düzenlemeler konusunda Cuma günü açıklanan kararların ardından ülkenin kömür karşıtı ittifakta yer alacağını duyurdu. Sosyal Demokrat Partili (SPD) Bakan, Funke Medya Grubu'na bağlı gazetelere yaptığı açıklamada, Almanya'nın ittifaka gireceğini New York'ta Pazartesi günü başlayacak Birleşmiş Milletler İklim Eylemi Zirvesi'nde resmen açıklayacağını belirtti.

Deutsche Welle Türkçe'nin haberine göre, iklim koruma paketi çerçevesinde yapılacak yasal düzenlemelerle hükümetin kömür enerjisinden vazgeçmeyi resmen kabul ettiğini ifade eden Schulze, bunun "Dünya çapında iklim korunması konusunda temel bir unsur” olduğunu vurguladı.

Alman Bakan, Almanya gibi sanayileşmiş bir ülkenin nükleer ve kömürden elde edilen enerjiden vazgeçerek kademeleri olarak yenilebilir enerjilere yönelmesinin "Dünyanın diğer bölgeleri için de bir örnek” olacağına dikkat çekti. Schulze, kömür karşıtı ittifakın, kömürden elde edilen enerjinin artık modasının geçtiğini gösterdiğini de sözlerine ekledi.

Almanya, kömür ve linyit yakan termik santrallerin enerji üretimine 2038 yılına kadar kademeli olarak son verilmesini hedefliyor.