  • BIST 1.707,040
  • Altın 636,26
  • Dolar 10,6164
  • Euro 12,0155
  • Lefkoşa 17 °C
  • Mağusa 17 °C
  • Girne 19 °C
  • Güzelyurt 16 °C
  • İskele 17 °C
  • İstanbul 10 °C
  • Ankara 6 °C
SON DAKİKABilim insanları duyurdu: Aşısızların Covid-19’dan ölme olasılığı 16 kat daha fazla

Almanya PATLADI!

» »
Almanya'da koronavirüs vakaları, salgının başlangıcından bu yana en yüksek seviyeye ulaştı.
Almanya PATLADI!

Robert Koch Enstitüsü'nden (RKI) yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 52 bin 826 yeni vakanın tespit edilmesiyle bugüne kadarki en yüksek günlük vaka sayısı kayıtlara geçti. Toplam Kovid-19 vaka sayısının 5 milyon 129 bin 950'ye yükseldiği ülkede, aktif vaka sayısı da 463 bin 100'e çıkarak salgının dördüncü dalgasında zirveye ulaştı.

Son 24 saatte 294 kişinin virüs nedeniyle yaşamını yitirmesiyle toplam can kaybı 98 bin 274'e çıktı. Haftalık 100 bin kişide görülen yeni vaka sayısı 319 olarak açıklandı.

İki doz Kovid-19 aşısı olanların sayısı 56 milyon 200 bine yükseldi. Buna göre ülkede tam aşılananların oranı yüzde 67.6'ya çıktı.

 

Sputnik.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • İngiltere ile Yunanistan arasındaki "heykel" krizi bitmiyor17 Kasım 2021 Çarşamba 10:46
  • Frida Kahlo'nun otoportresi rekor fiyata satıldı17 Kasım 2021 Çarşamba 10:06
  • Sınırdaki göçmen krizi! Çocuklarda hastalık yayılıyor!16 Kasım 2021 Salı 22:01
  • Belarus Sınırındaki Göçmenlere Göz Yaşartıcı Gaz Ve Tazyikli Suyla Müdahale16 Kasım 2021 Salı 21:56
  • Hollanda PATLADI!16 Kasım 2021 Salı 19:41
  • Belçika'da, aşı yaptırmayan sağlık personelinin işine son verilecek16 Kasım 2021 Salı 16:19
  • İnsanların tepkisini çeken e-scooterlara hız limiti geldi16 Kasım 2021 Salı 14:09
  • Avrupa Birliği savunma bakanları toplandı16 Kasım 2021 Salı 13:33
  • Çekya’da yine 10 bin vakanın üzerine çıkıldı16 Kasım 2021 Salı 13:06
  • Ukrayna'da salgında en yüksek günlük can kaybı: 838 ölüm16 Kasım 2021 Salı 12:22
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti