Almanya, Polonya Ve İsveç Birer Rus Diplomatı 'İstenmeyen Kişi' İlan Etti

lmanya, Polonya ve İsveç, ülkelerinde faaliyet gösteren birer Rus diplomatı "istenmeyen kişi" ilan etti.

lmanya, Polonya ve İsveç, ülkelerinde faaliyet gösteren birer Rus diplomatı "istenmeyen kişi" ilan etti.

Almanya Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, 18 Nisan 1961'deki Diplomatik İlişkiler Hakkındaki Viyana Sözleşmesinin 9. maddesi uyarınca Rusya'nın Berlin Büyükelçiliğindeki bir çalışanın "istenmeyen kişi" ilan edildiği belirtildi. Açıklamada, bu adımla Alman hükümetinin 5 Şubat'ta Rusya'nın aldığı karara tepki gösterdiği ifade edildi.

Rusya Dışişleri Bakanlığı, Rus muhalif Aleksey Navalny'e destek için yapılan yasa dışı protesto gösterilerine katıldıkları gerekçesiyle bu üç ülkenin büyükelçiliklerinden 3 diplomat için benzer karar almıştı.

Rusya'nın, aralarında Almanya'nın Moskova Büyükelçiliğindeki bir çalışanın da bulunduğu birçok Avrupa Birliği (AB) ülkesinden diplomatı sınır dışı ettiği anımsatılan açıklamada, "Bu karar hiçbir şekilde haklı değildi." değerlendirmesinde bulunuldu.

Polonya ve İsveç'ten de aynı kararlar geldi.

DİPLOMASİDE 'İSTENMEYEN KİŞİ' NE ANLAMA GELİYOR?

Latince "istenmeyen kişi" anlamına gelen "persona non grata" terimi, devletlerarası hukukta, egemenliği altında bulunulan devletin, ülkesinde istemediği bir kişiyi ilân ederek ülke sınırları dışına çıkarma kararını ifade ediyor. Bu, bir ülkenin başka bir ülkeye diplomatik yollardan uygulayabileceği en şiddetli kınama ve yaptırım yollarından biri olarak biliniyor.