  • BIST 1.538
  • Altın 418,878
  • Dolar 7,0805
  • Euro 8,5528
  • Lefkoşa 17 °C
  • Mağusa 17 °C
  • Girne 18 °C
  • Güzelyurt 17 °C
  • İskele 17 °C
  • İstanbul 16 °C
  • Ankara 13 °C
SON DAKİKASağlık Bakanlığı'ndan ''mutasyonlu virüs'' açıklaması

Almanya, Polonya Ve İsveç Birer Rus Diplomatı 'İstenmeyen Kişi' İlan Etti

» »
lmanya, Polonya ve İsveç, ülkelerinde faaliyet gösteren birer Rus diplomatı "istenmeyen kişi" ilan etti.
Almanya, Polonya Ve İsveç Birer Rus Diplomatı 'İstenmeyen Kişi' İlan Etti

lmanya, Polonya ve İsveç, ülkelerinde faaliyet gösteren birer Rus diplomatı "istenmeyen kişi" ilan etti.

Almanya Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, 18 Nisan 1961'deki Diplomatik İlişkiler Hakkındaki Viyana Sözleşmesinin 9. maddesi uyarınca Rusya'nın Berlin Büyükelçiliğindeki bir çalışanın "istenmeyen kişi" ilan edildiği belirtildi. Açıklamada, bu adımla Alman hükümetinin 5 Şubat'ta Rusya'nın aldığı karara tepki gösterdiği ifade edildi.

Rusya Dışişleri Bakanlığı, Rus muhalif Aleksey Navalny'e destek için yapılan yasa dışı protesto gösterilerine katıldıkları gerekçesiyle bu üç ülkenin büyükelçiliklerinden 3 diplomat için benzer karar almıştı.

Rusya'nın, aralarında Almanya'nın Moskova Büyükelçiliğindeki bir çalışanın da bulunduğu birçok Avrupa Birliği (AB) ülkesinden diplomatı sınır dışı ettiği anımsatılan açıklamada, "Bu karar hiçbir şekilde haklı değildi." değerlendirmesinde bulunuldu.

Polonya ve İsveç'ten de aynı kararlar geldi.

DİPLOMASİDE 'İSTENMEYEN KİŞİ' NE ANLAMA GELİYOR?

Latince "istenmeyen kişi" anlamına gelen "persona non grata" terimi, devletlerarası hukukta, egemenliği altında bulunulan devletin, ülkesinde istemediği bir kişiyi ilân ederek ülke sınırları dışına çıkarma kararını ifade ediyor. Bu, bir ülkenin başka bir ülkeye diplomatik yollardan uygulayabileceği en şiddetli kınama ve yaptırım yollarından biri olarak biliniyor.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Hangi ülkede kaç kişiye Covid-19 aşısı yapıldı?07 Şubat 2021 Pazar 10:20
  • AB, 29. Yıldönümünü Kovid-19 Gölgesinde Kutluyor06 Şubat 2021 Cumartesi 23:00
  • Almanya'da koronavirüs mutasyonlarına rastlandı; Merkel: Salgın yüzünden uykularım kaçıyor05 Şubat 2021 Cuma 22:42
  • Nazi Toplama Kampı’nda sekreter olarak çalışan kadın 10 bin kişiyi öldürmekten yargılanacak05 Şubat 2021 Cuma 19:40
  • Danimarka Dünyanın İlk Enerji Adasını İnşa Edecek05 Şubat 2021 Cuma 17:17
  • Rus Muhalif Lidere İlk Müdahaleyi Yapan Doktorun Aniden Öldüğü Açıklandı05 Şubat 2021 Cuma 16:45
  • AB, Birlik Dışından Seyahatlerde Kovid-19 Testi İsteyecek03 Şubat 2021 Çarşamba 13:30
  • Avrupa’da Covid-19 kısıtlamaları sağcıların hedefinde: Sokaklar yasak dinlemiyor02 Şubat 2021 Salı 10:14
  • Yunanistan'da 20 milyon yıllık fosil ağaç bulundu30 Ocak 2021 Cumartesi 23:43
  • O ülke nüfusunun 4 katından fazla sayıda Covid-19 aşısı sipariş etti30 Ocak 2021 Cumartesi 23:30
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti