Almanya Rus gazına bağımlılığı azaltmak için Katar ile masaya oturdu

Almanya ve Katar, enerji konusunda uzun vadeli bir ortaklık üzerine görüşmelerde bulunuyor.

Almanya ve Katar, enerji konusunda uzun vadeli bir ortaklık üzerine görüşmelerde bulunuyor. Avrupa Birliği'nin (AB) en büyük ekonomisi olan Almanya Rusya'nın enerji kaynaklarına olan bağımlılığını azaltmayı hedefliyor.

İki ülkeden de yetkililer uzun vadeli bir ortaklık için görüşmelerin gerçekleştiğini açıkladı.

Almanya, ortaklığın sağlandığını ifade etse de, Katar anlaşmanın neticelendirildiğine dair bir yorum yapmadı.

Almanya Ekonomi Bakanı Robert Habeck, Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinden bu yana ülkesinin Rusya'ya enerji konusundaki bağımlılığını azaltmak için çeşitli girişimlerde bulundu. Almanya doğalgazının neredeyse hepsini Rusya'dan karşılıyor.

Katar Şeyhi Tamim bin Hamad'ın makamından yapılan açıklamada, şeyhin Habeck'i dün ağırladığı ve ikilinin, özellikle enerji sektörüne dair ülkeler arasındaki ilişkileri güçlendirme konusunu ele aldığı ifade edildi.

Devletin sahip olduğu enerji şirketi Qatar Energy, iki ülkeden yetkililerin "uzun vadeli sıvılaştırılmış doğalgaz (LNG) tedariki konusunda yeniden bir araya geleceğini ve görüşmeleri ilerleteceğini" ifade etti.