Almanya Sağlık Bakanı'ndan KORKUNÇ ÖNGÖRÜ! "Kış sonuna kadar..."

Almanya Sağlık Bakanı Jens Spahn, son haftalarda artan Covid-19 vakaları ve alınan önlemlerle ilgili yaptığı konuşmada "Almanların kış sonuna kadar ya aşı olacağını, ya Covid olup iyileşeceğini ya da ölmüş olacağını" söyledi.

Covid-19'un daha bulaşıcı olan Delta varyantının yayılmaya devam etmesiyle ilgili açıklamalarda bulunan Bakan Spahn, "Muhtemelen kış sonunda neredeyse herkes aşılanacak, tedavi edilecek veya ölecek" ifadeleriyle koronavirüs vakalarının patlaması karşısında vatandaşları "acil olarak" aşı olmaya çağırdı.

Almanya'nın özellikle güney ve doğu bölgeleri, Batı Avrupa'da aşılama oranının en düşük olduğu bölgeler arasında yer alıyor.

Almanya'da şu ana kadar 100 bine yakın kişi salgın nedeniyle yaşamını yitirdi.

Koronavirüsün yeni varyantları ise tüm dünyada endişe kaynağı olmaya devam ediyor.

Görevden ayrılan Şansölye Angela Merkel ve olası halefi Olaf Scholz, perşembe günü aşısızlar için kısıtlamaları sıkılaştırmaya karar verirken, şimdilik "zorunlu aşı" uygulamasına başvurmadı.

Komşu ülke Avusturya'da ise şubat ayından itibaren herkese zorunlu aşı uygulaması getirildi.

Hastanelerde durum

Bakan Spahn, düzenlediği basın toplantısında, "Şu anda dördüncü bir dalgamız var Almanya'daki birçok hastanede çok zor durumlar söz konusu" dedi.

Özellikle personel eksikliği nedeniyle hastanelerdeki yoğun bakım ünitelerinin tam kapasite noktasına ulaştığını belirten Spahn, "Bu dalganın giderek batıya doğru yayıldığını görüyoruz" dedi.

Son günlerde Almanya, pandeminin başlangıcından bu yana ciddi oranda enfeksiyon artışlarına şahit oldu ve geçen hafta 24 saat içinde 65 bin eşiğini aştı.

Pazartesi günü, 7 günlük insidans oranı bir rekor olan 386 oldu.

Euronews.