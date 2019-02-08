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Almanya ve Fransa arasında Kuzey Akım 2 gerginliği

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AB'nin gündemine getirilen Kuzey Akım 2 projesini Fransa desteklerken Almanya projeye karşı çıkıyor.
Almanya ve Fransa arasında Kuzey Akım 2 gerginliği

Kuzey Akım 2 projesinde AB'ye de söz hakkı tanınmasının önünü açacak düzenleme Brüksel'de masaya yatırılacak. Fransa, Almanya'nın karşı çıktığı düzenlemeye destek verdiğini açıkladı.Rus gazını Baltık Denizi'nin altından Almanya'ya taşıyacak olan Kuzey Akım 2 projesi, Almanya ve Fransa arasında görüş ayrılığına neden oluyor. Fransa, projenin Avrupa Birliği gözetimine tabi tutulmasının önünü açacak düzenlemeye Cuma günü Brüksel'de yapılacak görüşmede destek vereceğini açıkladı.

FRANSA'DAN DESTEK ALMANYA'DAN RET

Fransa'nın Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Fransa bu yönergeye destek verme niyetinde. Metinde yapılabilecek değişikliklerle ilgili partnerlerimiz ile çalışmalarımız sürüyor, özellikle Almanya'yla" denildi.

Avrupa Birliği üyesi ülkeler, Birliğin doğalgaz piyasasına yönelik düzenlemelerini denizaşırı boru hattı projelerini de kapsayacak şekilde genişletme seçeneğini görüşmek üzere cuma günü Brüksel'de bir araya geliyor. Almanya, Kuzey Akım 2 projesini etkileyebileceği gerekçesiyle değişikliğe karşı çıkıyor.

Brüksel'deki görüşme öncesi Almanya Başbakanı Angela Merkel'dense güvence geldi. Bratislava'da Visegrad Grubu üyesi ülkeleri ile bir araya gelen Merkel, Kuzey Akım 2 projesi nedeniyle Almanya'nın Rus gazına bağımlı hale gelmeyeceğini söyledi. Merkel, "İkinci boru hattı nedeniyle Rusya'da bağımlı hale mi geliyoruz? Eğer (enerji kaynaklarını) çeşitlendirirse, hayır" dedi.

Rus gazının Karadeniz'in altından sevkiyatını öngören TürkAkım projesiyle birlikte Kuzey Akım 2'nin, Ukrayna'nın transit ülke olarak kilit rolünü etkileyeceği belirtiliyor.

ABD Kuzey Akım 2'ye karşı

Brüksel'deki görüşme öncesi Amerika Birleşik Devletleri'nin Avrupa'daki üç büyükelçisinden de AB ülkelerine çağrı geldi.

ABD'nin Berlin Büyükelçisi Richard Grenell, AB Büyükelçisi Gordon Sondland ve Danimarka Büyükelçisi Carla Sands, Deutsche Welle için kaleme aldıkları ortak görüş yazısında, Kuzey Akım 2 projesi ile Avrupa'ya sadece Rus gazının gelmeyeceğini savundu. Yazıda Baltık Denizi üzerinden Rusya'nın nüfuzunun da Avrupa'ya ulaşacağı belirtildi ve projeyi AB'nin yasaların denetimi altına sokacak adımın atılması çağrısı yapıldı.

ABD geçtiğimiz ay Kuzey Akım 2 gaz projesiyle bağlantılı şirketleri Amerikan yaptırımlarıyla karşılaşabilecekleri konusunda uyarmıştı. Baltık Denizi üzerinden taşınan gazın iki misline çıkarılmasını sağlaması amaçlanan proje kapsamındaki inşa çalışmalarına başlanmıştı. Rus enerji devi Gazprom, projeyi Alman şirketleri Wintershall ve Uniper'in yanı sıra Fransız Engie, Avusturyalı OMV ve İngiltere-Hollanda ortaklığındaki Shell ile birlikte gerçekleştiriyor.

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