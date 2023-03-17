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Almanya’da 49 avroluk bilet dönemi başlıyor

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Almanya’da uzun süredir tartışılan ‘Deutschlandticketadlı sabit bilet uygulamasında uzlaşmaya varıldı. 49 avroluk biletlerin 1 Mayıs’ta hayata geçmesi planlanıyor.
Almanya’da 49 avroluk bilet dönemi başlıyor

49 avroluk bilet ‘Deutschlandticket’ Federal Meclis tarafından onaylandı. Yasa, Federal Konsey tarafından onaylandıktan sonra yürürlüğe girecek.

Almanya’da, 2022 yazında ülke genelinde geçerli olan aylık 9 avroluk biletin yerini alacak olan, geçtiğimiz eylül ayından bu yana üzerinde çalışılan ve yılan hikâyesine dönen 49 avroluk biletin 1 Mayıs'ta hayata geçmesi planlanıyor.

“YENİ TOPLU ULAŞIM TARİHİ”

Koalisyon hükümeti, FDP'li Ulaştırma Bakanı Volker Wissing'in hazırladığı yasa tasarısını onayladı. Oylama öncesinde konuşan Wissing şunları söyledi: “Bugün verdiğimiz karar, yerel toplu taşımanın tarihini yeniden yazmak için gerekenleri içeriyor. Bu reformla şunu gösteriyoruz: Almanya modern olabilir, Almanya dijital olabilir, Almanya basit olabilir.”

Oylamada Sol Parti (Die Linke) çekimser kaldı, Birlik ve AfD aleyhte oy kullandı.

BİLET FİYATI 2025’E KADAR 49 AVRO

RND’ye konuşan SPD'li Ulaşım Politikaları Uzmanı Martin Kröber, 2025'in sonuna kadar sabit fiyatı koruyacaklarını vaat etti: “Federal Meclis onayıyla, artık bilet fiyatı değişmeyecek. Fiyatın en az 2025 sonuna kadar 49 avroda kalmasını sağlamak için çalışacağız.”

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