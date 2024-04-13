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Almanya'da enflasyon son 3 yılın en düşük seviyesinde

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Mart'ta yıllık yüzde 2,2 olarak ölçülen enflasyon Nisan 2021'den bu yana en düşük düzeyde. Tüketiciler, özellikle yaş sebze ve süt sürünlerini geçen yıla göre daha ucuza satın alabildi.
Almanya'da enflasyon son 3 yılın en düşük seviyesinde

Almanya'da enflasyon Mart ayında gerilemeye devam ederek son üç yılın en düşük seviyesine geldi. Almanya Federal İstatistik Dairesi'nin Cuma günü yaptığı açıklamaya göre enflasyon geçen yılın aynı ayına göre yüzde 2,2 oldu. Bu düzeyin altındaki enflasyon değeri son olarak Nisan 2021'de  yüzde 2 olarak ölçülmüştü Yıllık enflasyon oranı Şubat'ta yüzde 2,5, Ocak ayında ise  yüzde 2,9 olarak gerçekleşmişti. Aylık enflasyon ise yüzde 0,4 seviyesinde.

Enerji ve gıda fiyatları düşüyor

"Enerji ve gıda fiyatlarındaki durum enflasyon oranını üst üste ikinci ayda da düşürdü" diyen Federal İstatistik Dairesi Başkanı Ruth Brand, Mart ayında gıda fiyatlarının Şubat 2015'ten bu yana ilk kez bir yıl öncesine göre daha ucuz olduğunu belirtti.

Açıklanan enflasyon verilerine göre Almanya'da tüketiciler gıda ürünlerine geçen yıla kıyasla yüzde 0,7 daha ucuza erişebildi. Özellikle yaş sebze fiyatının geçen yıla oranla yüzde 20 oranında azaldığı bildirildi. Süt ürünlerindeki fiyat düşüşü ise yüzde yüzde 5,5 oranında. Öte yandan şeker, reçel, bal ve diğer şeker ürünleri yüzde 8,4, yaş meyve yüzde 4,2 ve ekmek ile tahıl ürünleri yüzde 3 daha pahalı hale geldi. Gıdadaki en ciddi fiyat artışı ise yüzde 54,1 ile zeytinyağında ölçüldü. Güney Avrupa'daki mahsul kıtlığı bunun en büyük nedeni olarak gösteriliyor. Gıda fiyatlarındaki düşüşe karşın hizmetlerin fiyatı ise yüzde 3,7 oranında arttı.

Enerjideki tavan fiyat uygulamasının bu yılın başında sona ermesine ve karbon vergisindeki artışa rağmen enerji fiyatları Mart ayında geçen yıla göre yüzde 2,7 azaldı.

Uzman kuruluşlar, geçen yılın sonunda yüzde 5,9 olan ortalama enflasyonun bu yıl yüzde 2,3 olarak gerçekleşmesini bekliyor.

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