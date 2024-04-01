Almanya'da 'esrar yasası' yürürlüğe girdi: Kişi başına 25 gram kullanım, 50 gram üretim serbest

Almanya'da bireylerin ve gönüllü kuruluşların sınırlı miktarda esrar yetiştirmesine ve bulundurmasına izin veren tartışmalı yasa yürürlüğe girdi.

Böylece 2021'de Malta ve geçen yıl Lüksemburg'un ardından Almanya, Avrupa Birliği'nde (AB) esrarın keyif amaçlı kullanımını yasallaştıran en büyük ülke oldu.

Bundan böyle kamuya açık yerlerde 25 grama kadar esrar taşınmasına ve kullanılmasına izin verilecek.

Evlerde ise 50 grama kadar ekim yapılabilecek ve her yetişkin en fazla üç bitki büyütebilecek.

Esrar yasal şekilde 1 Temmuz'dan itibaren satın alınabilecek

Fakat esrarın belirlenen miktarlarda yasal olarak satın alınabilmesi için kullanıcıların üç ay daha zaman gerekiyor.

Esrar satışı için devlet tarafından yetkilendirilen 'Cannabis Social Club' satışlara 1 Temmuz'da başlayacak.

Kar amacı gütmeyen bu dernekler, üyelerine günde en fazla 25 gram ve ayda en fazla 50 gram esrar satma hakkı verecek.

Yetkililer tarafından yılda en az bir kere kontrol edilecek bu dernekler, ortaklaşa kullanacakları açık arazilerde, seralarda ya da kullanılmayan binalarda kenevir bahçeleri yapabilecek.

Her dernek en fazla 500 üyeye sahip olacak ve yıllık olarak kendilerinden üyelik ücreti alınacak. Üye olmak için başvuranların Almanya'da en az 6 aydır ikamet etmesi gerekiyor.

Esrar kaçakçılığı engellenebilir mi?

Şansölye Olaf Scholz'un koalisyon hükümetinde yer alan ekolojistler ve liberaller yeni mevzuatın, kaçakçılıkla daha etkin bir şekilde mücadele edilmesini mümkün kılacağını savunuyor.

Yasaklama politikasının başarısız olduğunu vurgulayan Sağlık Bakanı Karl Lauterbach da Kanada'yı örnek göstererek ülkede karaborsanın azaldığına dikkati çekiyor.

Fakat özellikle sağlık dernekleri gençler arasında tüketimin artma riskini vurgulayarak 25 yaşına kadar beynin gelişiminin devam ettiğini ve bu yaştan önce kullanılacak esrarın şizofreni gibi psikotik bozukluklara davetiye çıkarabileceğini ileri sürüyor.

Yetkililer esrarın 18 yaşından küçükler için yasak olmaya devam ettiğine dikkat çekiyor. Ayrıca okulların, kreşlerin ve oyun alanlarının 100 metre yarıçapı içinde tüketilmesi de yasak olacak.