Almanya'da 'göçmenlerle kavga eden' gencin ölümünün ardından protesto

Almanya'nın Saksonya-Anhalt eyaletindeki Köthen kentinde polis, 22 yaşındaki bir Alman gencin sokakta çıkan bir kavgada hayatını kaybetmesi sonrası iki Afgan göçmeni cinayet şüphesiyle gözaltına aldı.

Pazar günü duyulan olayın ardından Neo-Nazi gruplar protesto düzenlerken, aşırı sağcıları protesto eden anti-faşistler de sokağa çıktı.

Polis grupların çatışmaması için yoğun güvenlik önlemi aldı.

Almanya'nın Chemnitz kentinde iki hafta önce yaşanan benzer bir olay, aşırı sağcıların şiddetli göçmen karşıtı protestolarına neden olmuştu.

Köthen'de polisin soruşturması sürüyor Köthen'de polisin soruşturması sürüyor

Chemnitz'de ne oldu?

Alman medyasına konuşan görgü tanıklarına göre, öldürülen kişi ve erkek kardeşi kentteki bir çocuk parkında 3 Afgan göçmenin tartışmasına dahil oldu.

Olayın ardından Sosyal Demokrat Partili Köthen Belediye Başkanı Bernd Hauschild, kent sakinlerine itidal çağrısında bulundu.

Geçen ay 35 yaşındaki bir marangozun sokak kavgasında bıçaklanarak öldürülmesi sonrası Iraklı bir göçmenin gözaltına alındığı bilgisi aşırı sağcı gruplara sızmıştı.

Chemnitz'de günlerce göçmen ve yabancı karşıtı protestolar düzenlendi.

Aşırı sağcılar arasında Hitler selamı verenler, "Mülteci akınını durdur" yazılı göç karşıtı pankartlar tutanlar olduğu belirtildi.

Yüzlerce aşırı sağcı gösterici, protestolar durduktan sonra da yabancı olduğunu düşündüğü kişilere saldırmaya başladı.

Almanya hükümeti ise Chemnitz'de yaşanan şiddet olaylarını kınadı.

Almanya Başbakanı Angela Merkel, "yasa dışı adalet" arayışına hoşgörü göstermeyeceklerini söyledi.

Diğer yandan geçen hafta Chemnitz'de düzenlenen ırkçılık karşıtı konsere 65 bine yakın kişi katıldı. Bazıları 'Naziler dışarı' diye slogan attı.

Göç konusu neden hükümeti zorluyor?

Merkel 2015'te çoğu Suriye ve Irak'taki savaş ve çatışmalardan kaçan yaklaşık 1,3 milyon göçmene sınırlarını açtığında, tabanının tepkisiyle karşılaştı.

Geçen yılki genel seçimlerde Merkel ve müttefikleri sağ seçmenin desteğini kaybetti, aşırı sağcı AfD ise Parlamento'da 90 koltuk elde etti.