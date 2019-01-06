Almanya’da interseksler için yeni bir seçenek: ‘Çeşitli’

Almanya'da yeni yılla birlikte yürürlüğe giren kanun ile resmi belgelerdeki cinsiyet kutucuklarında interseksler için ‘çeşitli (divers)’ seçeneği bulunacak.

Ekim ayında, Almanya Anayasa Mahkemesi resmi kayıtlardaki cinsiyet kutucuklarının yalnızca kadın ve erkek seçeneklerini içerdiği, bunun da interseks kişilerin hak ihlali olduğunu fark etmesiyle birlikte yapılan düzenleme yürürlüğe girdi. Ülkede yeni yılla birlikte interseksler için resmi belgelerde ‘çeşitli (divers)’ seçeneği bulunacak.

Uygulamayla birlikte interseksler artık resmi belgelerde kadın ya da erkek seçeneklerinden birini seçmek ya da seçeneği boş bırakmak zorunda kalmayacak. Bununla birlikte bu uygulama yalnızca interseks statüsü tıbbi olarak kanıtlanmış kişilerin ‘çeşitli’ seçeneği işaretlemesine izin veriyor.

Uygulamanın kapsayıcılığı tartışılıyor

Uygulamayı Verfassungsblog sitesine değerlendiren Londra Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğretim görevlisi Gritje Baars, yasal değişikliğin yalnızca interseks statüsü tıbbi olarak kanıtlanmış kişileri kapsıyor olmasını, Anayasa Mahkemesi’nin kast ettiğinin aksine, cinsiyet kimliklerinin yalnızca genital bölgeleri ve kromozomları kapsadığı anlamına geldiğini belirtiyor.

Baars değerlendirmesinde, transgender, non-binary, akışkan cinsiyetli, cinsiyetsiz, queer vb. birçok kişiyi ‘çeşitli’ kategorisine sokmayarak da Eşitlik İlkesi’nin ihlal ettiğini vurguluyor.