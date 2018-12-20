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Almanya’da iPhone’un bazı modellerinin satışı yasaklanabilir

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Almanya'da iPhone'un bazı modellerinin satışı yasaklanabilir. Almanya'da bölge mahkemesi, patent ihlali nedeniyle Apple'ın bazı iPhone modellerinin satışını ülkede yapamayacağına karar verdi.
Almanya’da iPhone’un bazı modellerinin satışı yasaklanabilir

Almanya'da iPhone'un bazı modellerinin satışı yasaklanabilir. Almanya'da bölge mahkemesi, patent ihlali nedeniyle Apple'ın bazı iPhone modellerinin satışını ülkede yapamayacağına karar verdi. Apple'ın temyiz hakkı bulunduğundan karar hemen uygulanmayacak.

Teknoloji şirketi Qualcomm’un Apple aleyhine açtığı patent ihlaline ilişkin davada Alman mahkemesi Qualcomm lehine karar vererek, Apple'nın ülkede bazı iPhone modellerinin satışını yapamayacağına karar verdi.  Münih Bölge Mahkemesi Yargıcı Matthias Zigann, yaptığı açıklamada, Apple’ın temyize gitme hakkı olduğundan kararın hemen uygulanmayacağını belirtti.

Kararın, ABD ve Çin'de Qualcomm'un lehine verilen kararlardan sonra gelmesi dikkat çekti.

Çin'de mahkeme, Qualcomm lehine karar vererek, patent ihlali yapıldığı gerekçesiyle bazı iPhone modellerinin ülkede satışını yasaklamıştı.

 

Çin mahkemesinin kararında iPhone 6S, iPhone 6S Plus, iPhone 7, iPhone 7 Plus, iPhone 8, iPhone 8 Plus ve iPhone X’in  yer aldığı modeller etkilenmişti.

 

Qualcomm, telif haklarından dolayı 7 milyar dolar ödeme yapmasını istediği Apple’ın ayrıca ticari sırlarını ele geçirip başka şirketlere aktardığını iddia ediyor. 

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