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Almanya'da işsizlik Mart ayında azaldı

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Almanya Federal İş Kurumu'nun Mart ayı işsizlik verilerine göre, Ukrayna savaşı, Almanya iş piyasasında henüz etkilerini göstermeye başlamadı.
Almanya'da işsizlik Mart ayında azaldı

Almanya Federal İş Kurumu'nun Mart ayı işsizlik verilerine göre, Ukrayna savaşı, Almanya iş piyasasında henüz etkilerini göstermeye başlamadı. Mart ayında işsizlik oranı büyük ölçüde azaldı. Federal İş Kurumu, Ukrayna’daki gerginliğin artması durumuna karşı uyarıyor.

Ukrayna savaşının ilk ekonomik etkileri hesaba katılmadığında, Almanya’daki işsizliğin bahardaki ekonomik canlanma nedeniyle azaldığı belirtildi. Mart ayında toplam işsiz sayısı 2 milyon 362 bin olarak kaydedildi, bu sayı Şubat ayından 66 bin kişi daha az ve 2021 yılının Mart ayı verilerilyle karşılaştırıldığında ise 465 bin kişi daha az.

Oransal olarak bakıldığında işsizliğin Mart ayında yüzde 0,2 oranında azaldığı görülüyor. Mevcut durumda Almanya'daki işsizlik oranı yüzde 5,1.

Federal İş Kurumu yetkilisi Daniel Terzenbach, Perşembe günü yaptığı açıklamada, iş piyasasının iyileşmeye devam ettiğini belirtti. Korona önlemlerinin gevşetilmeye başlanması ve baharın başlamasıyla, işsizliğin azaldığının gözlemlendiğini söyleyen Terzenbach, Ukrayna savaşının etkilerinin piyasaya yansımasının seyrek olarak görüldüğünü vurguladı. Gerginliğin daha da tırmanmasının, buna bağlı olarak fosil yakıtların tedarik süreçlerinin dondurulmasının ekonomik büyümenin önünde tehlike yaratabileceğinden bahsetti.

Kısa çalışma ödeneği başvuruları azalıyor

Çalışma verileri ayrıca, korona pandemisi nedeniyle devreye sokulan kısa çalışma modelinin dengeli bir şekilde devam ettiğini gösterdi. 1 Mart ve 27 Mart tarihleri arasında 113 bin kişi kısa çalışma için başvuruda bulundu. Şubat ayında bu sayı 200 bin olarak kaydedilmişti. Kisa çalışma modeline başvuran insan sayısının da giderek azaldığı dikkat çekiyor.

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