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Almanya'da Rus Okulunu Kundaklama Girişimi

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Rusya'nın Ukrayna'ya savaş açmasının ardından Almanya'da yaşayan Ruslara yönelik ayrımcılık ve saldırılar giderek artıyor.
Almanya'da Rus Okulunu Kundaklama Girişimi

Başkent Berlin'de özel bir Rus okulunu kundaklama girişiminde bulunuldu.

Marzahn ilçesinde bulunan Lomonossow okuluna ait spor salonuna gece yarısı kundaklama girişiminde bulunulduğu ve çıkan yangın nedeniyle hasar oluştuğu ifade edildi.

Berlin polisi kimliği belirsiz kişi ya da kişilerin spor salonunun giriş alanını ateşe vermesinin ardından soruşturma başlatıldığını duyurdu.

Yangının müdahale sonucunda büyümeden önlendiği binada hasar meydana geldiği ve kimsenin yaralanmadığı kaydedildi.

Marzahn- Hellersdorf Belediye Başkanı Gordon Lemm Bezirk, Twitter'dan yaptığı paylaşımda kundaklama girişimini kınayarak, "Ukrayna'daki savaştan ne Rus kökenli vatandaşlar ne de çocuklar sorumludur. Veliler korkuyor, umarım fail ya da failler tez zamanda bulunur." ifadelerine yer verdi.

Münih kentinde de özel bir hastanenin, Rus ve Belarusluları hasta olarak kabul etmeme kararı aldığı ortaya çıkmış, yoğun eleştirilerin ardından hastane yönetimi özür dilemek zorunda kalmıştı. Ancak söz konusu vatandaşları hasta olarak kabul edip etmediği netlik kazanmamıştı.

Münih Büyükşehir Belediyesi Filarmoni Orkestrası, 7 yıllık şefi Valeri Gergiyev'i Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e yakınlığı nedeniyle görevden almıştı.

Münih Büyükşehir Belediye Başkanı Dieter Reiter, Gergiyev'in Rusya'nın Ukrayna'ya açtığı savaşı kınamadığı gerekçesiyle görevden alındığını bildirmişti.

İtalya'da da benzer bir ayrımcılığa maruz kalan Gergiyev'in İtalya'da bulunan gayrimenkullerini satma kararı aldığı iddia edilmişti.

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