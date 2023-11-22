Almanya'dan çalışma izni almak için neler gerekiyor? Kimler başvurabilir?

Almanya, nitelikli yabancı işçilerin ülkeye gelip çalışmasını kolaylaştıracak olan yeni iş gücü yasasını 20 Mart tarihinde yürürlüğe koydu. Avrupa'nın lokomotif gücü Almanya, ekonomisini ayakta tutmak için en az 1 milyon vasıflı çalışana ihtiyaç duyuyor.

Almanya, nitelikli yabancı işçilerin ülkeye gelip çalışmasını kolaylaştıracak olan yeni iş gücü yasasını 20 Mart tarihinde yürürlüğe koydu. Avrupa'nın lokomotif gücü Almanya, ekonomisini ayakta tutmak için en az 1 milyon vasıflı çalışana ihtiyaç duyuyor. Ülkenin yıllardır eleştirilen sert göç politikası ekonomik nedenlerden ötürü daha esnek hale getirildi.

Almanya'ya çalışmak için gelmek isteyen göçmenlerde hangi özellikler aranıyor?

Yeni yasa ile birlikte önemli bir değişiklik yaşandı. Eskiden AB dışında yaşayan işçiler sadece Almanlar veya Avrupalılar tarafından doldurulamayan yerlere yerleştiriliyordu. Artık bu kural kaldırıldı.

Sığınma talebinde bulunanlar da bu yasadan faydalanabilecek. İkamet izni bulunmayan ancak çeşitli nedenlerle sınır dışı edilemeyen yabancılar, belirli koşullar altında eğitim alabilecek.

Almanya'da özellikle ihtiyaç duyulan işlerin başında doktor, hemşire ve bilgisayar uzmanı gibi meslekler geliyor. Yasaların esnetilmesiyle birlikte bu sektörlerde çalışmak isteyen yabancılardan _diplomalarının tanınması şartı ortadan kalkt_ı, bunun yerine en az 5 yıl iş tecrübesi olup olmadığına bakılacak.

Yeni yasa Almanya'da üniversite okumak isteyen gençleri de kapsıyor. 25 yaşın altındaki gençlerin Alman okullarından diploma almış olması şartı aranıyor.

45 yaşından büyük yabancı vasıflı işçiler ayda en az 3 bin 685 euro kazandıklarını ispat etmeli veya yeterli emeklilik fonuna sahip olduklarını kanıtlamalı.

Yeni yasa uyarınca, nitelikli işçilerin eşlerini ve küçük çocuklarını Almanya'ya getirmelerine izin verilecek.

Vasıflı işçi tam olarak ne anlama geliyor?

Vasıflı işçi veya 'uzman' olarak tanınmak için sadece üniversite veya yüksek okul diplomasına sahip olunmasını gerekmiyor. Bu durum mesleki eğitim sertifikası almış biri için de geçerli hale geldi. Eğitim programı en az iki yıl sürmeli ve elde edilen derecenin Almanya'daki eğitim düzeyine eşit veya benzer olmalı.

Eğitim seviyenizin şartlara uygun olup olmadığını kontrol etmek istiyorsanız Alman Çalışma Bakanlığı tarafından oluşturulan bilgi portalına erişebilirsiniz.

Alman hükümetinin amacı, gerekli tüm belgeler sağlandıktan sonra üç ay içinde başvuru sürecini tamamlayarak dört hafta sonra çalışma vizesi vermek.

Avrupa Birliği dışından iş başvurusunda bulunanlara artık daha fazla hak tanınıyor.

Genel anlamda, Almanya merkezli bir firma ile iş sözleşmesi imzalayanlara ve ilgili mesleki yeterlilikleri bulunanlara ülkede çalışmaya izin veriliyor.

Yeni yasa ile birlikte önemli bir değişiklik daha yaşandı. Önceden AB dışında yaşayan işçiler sadece Almanlar veya Avrupalılar tarafından doldurulamayan yerlere yerleştiriliyordu. Bu kural kaldırıldı.

Yeni yasa üniversite okumak isteyen gençleri de kapsıyor

İş sözleşmesi veya belirli bir iş teklifi alan herkese dört yıl ikamet izni veriliyor. Bu kişiler dört yıl sonra daimi ikamet izni için başvurabiliyor.

Almanya'da çalışmak için Almanca dil şartı da kaldırıldı anca yine de yeterli Almanca (B2) bilmeniz ve hayatınızı sürdürebilecek kadar ekonomik imkanlara sahip olmanız gerekiyor.

Yeni yasa Almanya'da üniversite okumak isteyen gençleri de kapsıyor. 25 yaşın altında olması gereken bu gençlerin yurt dışında Alman okullarından diploma almış olması şartı aranıyor. Almanya'da iki yıl çalıştıktan sonra bu gençlere daimi ikamet izni başvurusu yapmaları hakkı veriliyor.

45 yaşından büyük yabancı vasıflı işçiler ayda en az 3 bin 685 euro kazandıklarını ispat etmeli veya yeterli emeklilik fonuna sahip olduklarını kanıtlamalı.

Almanya'da en çok ihtiyaç duyulan meslekler

Almanya'da doktor, hemşire ve bilişim alanında iş gücüne ihtiyaç duyuluyor. Almanya bu yüzden kurallarını daha esnek hale getirerek bu sektörlerde çalışmak isteyen yabancılardan diplomalarının tanınması şartını uygulamayacak, en az 5 yıl iş tecrübesi olup olmadığına bakılacak.

Bu durumda, işverenlerden, sözleşmesi sona ermiş ve Almanya'yı gönüllü olarak terk etmeyi reddeden bir çalışan için, geri gönderme masrafları da dahil olmak üzere bir yıla kadar mali sorumlulukları üstlenmesi talep ediliyor.

Nitelikli çalışanlar ailelerini getirebilecek

Yeni yasa uyarınca, nitelikli işçilerin eşlerini ve küçük çocuklarını Almanya'ya getirmelerine izin verilecek. Ancak çalışan, aile üyelerini maddi olarak destekleyebileceğini ve onlara yeterli yaşam şartlarını sağlayacağını kanıtlamalı. Aile üyeleri, sosyal yardım ödemeleri gibi devlet yardımlarından faydalanamayacaklar.

Sığınma talebinde bulunanların 18 ay boyunca haftada en az 35 saat çalışmaları, kendi ihtiyaçlarını karşılayabilmeleri gerekiyor ve herhangi bir suç işlememiş olmaları gerekiyor.