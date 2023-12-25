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Almanya'dan İsrail'e uyarı: Filistinliler güvende olmazsa siz de güvende olamazsınız

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Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock, İsrail'in güvenliğinin ancak Filistinlilerin güven içinde yaşaması durumunda mümkün olabileceğini söyledi.
Almanya'dan İsrail'e uyarı: Filistinliler güvende olmazsa siz de güvende olamazsınız

Annalena Baerbock, Tagesspiegel gazetesine verdiği mülakatta, "İsrail ancak Filistinliler güven içinde yaşarsa güven içinde yaşayabilir. Aynı şekilde Filistinliler de ancak İsrail güvenlik içinde yaşarsa güvenlik içinde yaşayabilir." dedi.

Baerbock, İsrail ordusunun Gazze'deki sivil halkı daha iyi koruması ve Gazze'ye çok daha fazla insani yardım götürülmesine izin vermesi gerektiğini de vurguladı.

Gazze'deki yüz binlerce çocuk, kadın ve yaşlının adeta cehennemi yaşadığını vurgulayan Baerbock, "Yiyecek hiçbir şeyleri yok ve kışın başlangıcında hiçbir şeyleri olmadan moloz yığınları arasında oturuyorlar. Tüm konuşmalarımda bu çatışmanın sona ermesi gerektiğini belirttim. İsrailli ve Filistinli nesiller çok uzun zamandır bu çatışmanın acısını çekiyor. İki devletli çözümden başka bir yol yok." ifadelerini kullandı.

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