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Almanya’dan yapay zekaya 3 milyar avro

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Almanya Başbakanı Angela Merkel, "Yapay zeka için 2025 yılına kadar 3 milyar avrodan fazla kaynak ayrılacak ve 100 adet profesörlük kadrosu oluşturulacak." dedi.
Almanya’dan yapay zekaya 3 milyar avro

Almanya Başbakanı Angela Merkel, yapay zeka alanında 2025 yılına kadar 3 milyar avrodan fazla kaynak ayıracaklarını ve bu konuda 100 adet profesörlük kadrosu oluşturacaklarını belirterek, “Hedefimiz, 'Made in Germany'nin yapay zekada da bir marka haline gelmesi” ifadelerini kullandı.

Almanya Başbakanı Angela Merkel, kabinesini başkent Berlin yakınlarında bulunan Potsdam şehrinde toplayarak “dijitallleşme” ve “yapay zeka” konularında istişarelerde bulundu. Dün başlayan istişarelerden sonra, Merkel ve Almanya Başbakan Yardımcısı ve Maliye Bakanı Olaf Scholz basın toplantısı düzenledi.

Merkel, yapay zeka için 2025 yılına kadar 3 milyar avrodan fazla kaynak ayrılacağını ve 100 adet profesörlük kadrosu oluşturulacağını belirterek, Alman federal hükümetinin bu alanda yapacağı yatırımların uluslararası rekabette ileriye doğru büyük bir adım olacağını söyledi.

Angela Merkel, "Almanya’nın yapay zekada bir dünya lideri olduğunu söylenemez. Hedefimiz, 'Made in Germany'nin yapay zekada da bir marka haline gelmesi.” ifadesini kullandı.

Eyalet hükûmetlerinin de yapay zeka konusunda fazladan fon oluşturacağını bildiren Merkel, “kaldıraç” etkisiyle özel sektörün bu alandaki yatırımlarının federal hükûmetin harcadıklarının iki katı olacağına işaret etti.

Merkel, hükûmetin ülkede dijital altyapının genişletilmesi ve çalışanların eğitimi için de fon ayıracağını belirtti.

Olaf Scholz de ülkenin yapay zeka konusundaki çabalarının Avrupa Birliği bağlamında görülmesi gerektiğini belirterek, Alman hükûmetinin planladığı yatırım miktarının ABD ve Çin'le kıyaslandığında oldukça iyi olduğunu ifade etti.

Son yıllarda otomobil endüstrisinde ve yapay zeka konusunda çığır açan teknolojilerin Çin ve ABD'den gelmesi, dünyada çok satan dijital ürünlerde Alman imzasının olmaması ve en fazla satış yapan internet siteleri arasında Alman sitesinin bulunmaması ülke kamuoyunda tartışma konusu oluyordu.

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