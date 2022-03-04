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SON DAKİKAPutin, Rusya'nın nükleer gücü için 'özel alarm' emri verdi

Almanya’nın Ukrayna’ya gönderdiği füzeler 35 yıllık çıktı

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Ukrayna'ya gönderilmesi planlanan Rus yapımı Strela uçaksavar füzelerinin 35 yıllık ve Doğu Alman Ulusal Halk Ordusu'na (NVA) ait olduğu, ayrıca yapılan ilk kontrollerde füzelerin çalışır durumda olmadığının tespit edildiği belirtildi.
Almanya’nın Ukrayna’ya gönderdiği füzeler 35 yıllık çıktı

Alman Spiegel dergisinde yayınlanan bir haberde, Ukrayna'ya gönderilmesi planlanan Rus yapımı Strela uçaksavar füzelerinin 35 yıllık ve Doğu Alman Ulusal Halk Ordusu'na (NVA) ait olduğu, ayrıca yapılan ilk kontrollerde füzelerin çalışır durumda olmadığının tespit edildiği belirtildi.

FEDERAL HÜKÜMET İÇİN BÜYÜK BİR UTANÇ

Mühimmatın ateşleme mekanizmalarının oksitlendiği ve füzelerde çatlamaların bulunduğu kaydedildi. Haberde, çalışmayan ve çürümeye terk edilen füzelerin Ukrayna'ya gönderilmesi “Federal hükümet için büyük bir utanç” ifadeleri ile nitelendirildi.

Bunun üzerine 2700 roketten 700'ü gönderilemedi. Der Spiegel bazı sandıkların o kadar çok küflendiğini ve sandıkların bulunduğu bölgeye ancak özel koruyucu kıyafetlerle girilebildiğini duyurdu. Yapılan kontrollerin ardından 700 Strela roketi gönderilemedi. Almanya, Pazar günü aldığı kararla 1000 adet antitank silahı, 500 tane hava savunma Stinger füzesi gönderme kararı almıştı. Bu silahların Çarşamba günü Ukrayna'ya ulaştığı belirtiliyor.

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