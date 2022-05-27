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Almanya’ya Suriyelileri kaçıran Türk çete yakalandı

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Edirne’den Almanya’ya Suriyeli kaçıran Türk çete, son işinde kavga edip 10 kaçak Suriyeli’yi yolda indirince yakalandı. Kaçırılan Suriyeliler’in Almanya’ya varınca, yakınlarına konum gönderdiği ve onlar tarafından alındığı belirlendi. 6 Türk tutuklandı.
Almanya’ya Suriyelileri kaçıran Türk çete yakalandı

Türkiye’den Almanya'ya Suriyeli kaçakları getiren Türk çete, Avusturya'da kavga edince yakalandı. 6 Türk, “organize olarak insan ticareti yapmak“tan tutuklandı.

Türkler'n yönettiği diğer çetenin Avusturya'ya getirdiği Suriyelileri, sınırdan alan çete başı Muzaffer Ç. ile elemanları Vural İ., İsmail C. ve Murat A., kaçakları bir TIR'a yükleyip, Almanya'ya götürüyordu. Bu sistem aylarca devam etti.

YAKINLARINA KONUM GÖNDERİYORLAR

Avusturya'dan getirilip Almanya sınırına bırakılan kaçaklar, buradan yakınlarına WhatsApp ile konum gönderiyordu. Almanya'da yaşayan yakınları da gelip onları alıyordu.

Çete birbiriyle kavga edince bu sistem çöktü. Polisin takibinde olan Türk çete, son işinde telefonda kavga etti. Bunun üzerine TIR'ı kullanan Murat A. bu gerginliği ile arabasındaki Suriyeli kaçaklar ile tartıştı.

ARABADAN İNDİRİP DÖNDÜ

Kaçaklarla kavga uzayınca sinirlenen Murat A., 10 Suriyeli kaçağı, Almanya'ya yakın Avusturya kasabası Ried yakınlarında TIR'dan indirdi. Ardından da dönüp Viyana'ya doğru yola çıktı.
Avusturyalı bir kadın sürücü, bu durumu polise ihbar edince, zaten çeteyi takip eden polis bir operasyonla Türk çeteyi yakaladı. Çetenin diğer üyelerinin isimleri bilinmiyor. Polis, Türkiye ve balkanlardaki ağlarını araştırıyor.

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