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Alsancak’ta silahlı saldırı, işte detaylar

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Tabanca bulundu, zanlı aranıyor!
Alsancak’ta silahlı saldırı, işte detaylar

Alsancak’ta Zeytinlik Sokak üzerinde bugün saat 11.20 sıralarında bir şahsa ait ikametgaha meçhul erkek bir şahıs tarafından tabanca ile açılan ateş açıldı.

Polisten verilen bilgiye göre, açılan ateş sonucu evin duvarları hasar görüp, olayda herhangi bir yaralanma veya can kaybı olmadı.

Yürütülen soruşturma kapsamında olayda kullanılan tabanca, olay yeri yakınlarında atılı olarak bulundu.

Zanlı aranıyor, soruşturma devam ediyor.

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